O XI ideal com jogadores das equipes Red Bull

​Alemanha, Áustria, Estados Unidos e agora, Brasil. Expandindo suas ações e investimentos no mundo do futebol, a Red Bull conta com representantes na primeira divisão destes quatro países e vem ‘fazendo barulho’ em competições nacionais e até mesmo continentais. Com base nisso, listamos o nosso XI ideal com jogadores das equipes patrocinadas pela empresa. Será que entrou algum representante do nosso ​Red Bull Bragantino? Confira:

Péter Gulácsi (RB Leipzig)

O Leipzig tem a terceira defesa menos vazada da Bundesliga e um dos principais responsáveis por isso é seu goleiro. Vivendo fase exuberante, o arqueiro húngaro de 29 anos foi o destaque do empate por 0 a 0 contra o Bayern de Munique, resultado que manteve sua equipe na cola do gigante da Baviera, atual líder da competição.

Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Trata-se de um lateral-direito jovem (23 anos) e bem valorizado no mercado, especialmente por suas características de jogo. Ajuda no apoio, mas se destaca verdadeiramente por sua solidez defensiva. Por ser um jogador muito confiável na última linha, permite mais liberdade para os ótimos pontas da equipe alemã.

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

O zagueiro francês de 21 anos está no ​radar de gigantes do futebol mundial como Manchester City, Arsenal e Bayern de Munique, e toda essa badalação é pra lá de merecida. Além da pouca idade, é muito forte em fundamentos raros para um zagueiro, como a saída de bola e o passe. É muito forte também no combate corpo a corpo e nas bolas áereas.

Ibrahima Konaté (RB Leipzig)​

Sim, só dá Leipzig nesta linha defensiva. Mas não tinha como ser diferente, afinal, trata-se do projeto mais forte financeiramente e solidificado pelo tempo. Konaté, assim como Upamecano, é um expoente da ‘nova geração’ de defensores franceses que tende a tomar o lugar de nomes consolidados como Varane. É um belo zagueiro, que complementa bem seu companheiro.

Luan Cândido (Red Bull Bragantino)

Na lateral esquerda, temos o primeiro representante do Red Bull Bragantino, mas não podemos esquecer que ele também tem ‘um pé’ no RB Leipzig. Garoto de enorme potencial e habilidade, Luan Cândido, de 19 anos, foi emprestado pelo clube alemão ao time de Bragança Paulista. Ganhando minutos de jogo e rodagem, tende a crescer demais.

Konrad Laimer (RB Leipzig)

Abrindo o setor de meio-campo, a escolha natural é o ‘motorzinho’ do Leipzig, Konrad Laimer. Ele não aparece muito nas estatísticas, mas é vital para o equilíbrio e bom funcionamento da equipe. Pisa bastante na área adversária e dá dinamismo ao seu setor, ajudando demais os armadores do time. Um dos ‘destaques discretos’ deste elenco, sem dúvida.

Dani Olmo (RB Leipzig)

A escolha por Dani Olmo (21) no lugar de Emil Forsberg (28) pode parecer bem estranha, mas o garoto de 21 anos tem um futuro brilhante pela frente e entra nesta seleção pelo potencial. Revelado em La Masia – categorias de base do Barcelona -, é altamente técnico e tem visão de jogo muito apurada. Se transferiu em janeiro ao Leipzig, clube ideal para extrair todas as suas potencialidades e individualidades.

Claudinho (Red Bull Bragantino)

Com dez gols e onze assistências ao longo da Série B de 2019, Claudinho foi o grande nome do acesso do Red Bull Bragantino à primeira divisão. É um meia-atacante jovem (23 anos), que passa tão bem quanto finaliza, não sendo raro vê-lo voltando ao meio de campo para armar as jogadas de sua equipe. É o grande nome deste atual elenco do Braga.

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

O ponta-direito de 25 anos é mais um ‘case de sucesso’ de intercâmbio entre clubes vinculados à Red Bull, tendo passado rapidamente pelo Salzburg antes de se consolidar no clube alemão. É o segundo jogador com mais participações diretas para gols da equipe em 2019/20: são doze gols e oito assistências em 29 partidas disputadas até aqui.

Patson Daka (RB Salzburg)

A briga entre Yussuf Poulsen (Leipzig) e Patson Daka (Salzburg) é boa, mas o representante do time austríaco leva a melhor no detalhe. Pesou o fato de que o atacante zambiano de 21 anos concentra grande parte da produção ofensiva de sua equipe na temporada, ou seja, causa mais impacto para o seu clube em comparação ao sueco. Soma 17 gols e seis assistências em 27 duelos disputados em 2019/20. Forte, veloz e excelente finalizador.

Timo Werner (RB Leipzig)

O melhor ficou para o final, não é mesmo? Timo é uma sensação no futebol europeu e está no topo da lista de reforços de diversos gigantes com razão. São anos rendendo em alto nível pelo Leipzig, mas o auge da forma vem justamente neste 2019/20, onde já soma incríveis 25 gols e dez assistências em 30 aparições. Sabe se posicionar muito bem, alia força, velocidade e inteligência… É um centroavante raríssimo e, por ser jovem, ainda pode evoluir.