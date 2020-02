O XI ideal combinado entre PSG e Dortmund, com base nas prováveis escalações

Nesta terça (18), a bola volta a rolar pela ​Champions League 2019/20. A abertura do mata-mata da maior competição de clubes do mundo será em grande estilo, com um aguardado confronto entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, elencos recheados de estrelas e de jovens talentos em ascensão. Com base nas prováveis escalações das duas equipes (você pode vê-las ​aqui), escalamos o nosso XI ideal combinado. Confira:

Keylor Navas (PSG)

Ele é tricampeão desta competição tendo sido personagem importante (porém ‘silencioso’) em todas as campanhas. É, sem dúvida, um dos goleiros mais subestimados do futebol mundial há anos e sua saída do Real Madrid ainda gera debate e questionamento. Sólido, confiável e muito trabalhador, passa confiança para a última linha parisiense.

Achraf Hakimi (Dortmund)

Emprestado ao Paris pelo Real Madrid, o lateral-direito marroquino aparece em todas as listas de jovens (Sub-21) mais empolgantes do futebol mundial na atualidade. Por ser muito forte no apoio, é comumente utilizado pela comissão técnica aurinegra como ala. Já anotou quatro gols nesta edição de Champions, mais que muito atacante!

Marquinhos (PSG)

O zagueiro brasileiro é um dos xodós da torcida parisiense. Nos bastidores do clube, é tratado como sucessor natural de Thiago Silva, em liderança e na braçadeira, que já vem utilizando em algumas ocasiões. É um dos melhores do mundo em sua posição na atualidade e ainda faz as vezes de volante, dando qualidade na saída de bola. Jogador completo.

Thiago Silva (PSG)

Mats Hummels é um grande zagueiro, mas Thiago Silva, mesmo em ‘reta final’ de carreira, leva a melhor neste embate. Ainda que tenha perdido explosão/intensidade com o passar dos anos, seu QI de futebol é imenso: a visão de jogo, a capacidade de sair jogando, o posicionamento, a antecipação de jogadas… O camisa 2 segue sendo referência em sua posição.

Raphaël Guerreiro (Dortmund)

A lateral-esquerda vive em rodízio no Paris Saint-Germain, ora ocupada por Juan Bernat, ora por Kurzawa. Muito em função disso, o escolhido para esta ‘seleção’ será o que tem status de titular indiscutível: Guerreiro é uma peça importante para a equipe alemã e participa bastante da produção ofensiva, somando cinco gols e três assistências na temporada.

Axel Witsel (Dortmund)



Abrindo o setor de meio-campo, temos o belga que encaixou ‘como uma luva’ nesta equipe de Favre. Volante moderno que vai de área à área (box-to-box), Axel Witsel tem responsabilidades defensivas e ofensivas quase na mesma proporção, sendo o ‘pulmão’ deste setor do Dortmund. Tem quatro gols e quatro assistências na temporada.

Marco Verratti (PSG)

Na comparação com o recém-chegado Emre Can, Verratti leva a melhor com sobras. O volante italiano é o ‘motorzinho’ do meio de campo parisiense e, apesar de seu nome nunca estar sob grandes holofotes, o jogo de sua equipe passa demais por seus pés. Entre desarmes e passes que iniciam a transição ofensiva, o camisa 6 é fundamental para o bom funcionamento do PSG.

Jadon Sancho (Dortmund)

Não foi nada fácil ter de escolher entre Sancho e Di María, afinal, os dois fazem uma temporada simplesmente espetacular. A preferência acabou sendo pelo atleta que gera mais impacto para sua equipe: o jovem inglês é impreterível para o Dortmund, enquanto a ausência do argentino pode ser preenchida pelo Paris. São 16 gols e 14 assistências para o camisa 7 em 30 jogos disputados em 2019/20, tá bom ou quer mais?

Neymar (PSG)

Antes de sofrer a lesão na costela que o tirou de combate por quatro partidas, ​Neymar vinha em uma sequência espetacular de atuações, participando diretamente de pelo menos um gol de seu time por jogo. Parece ter alcançado o nível de maturidade esportiva que todos aguardavam, além de ser um verdadeiro ‘playmaker’ com Tuchel: está em todos os pontos do campo, arma, cria, dribla e finaliza.

Kylian Mbappé (PSG)

O camisa 7 é um fenômeno absoluto e está em alta há tanto tempo que nos faz esquecer que tem apenas 21 anos. É o artilheiro do Paris Saint-Germain na temporada e, ao lado de Icardi, o principal goleador do time na Champions, com cinco bolas na rede. Veloz, exímio finalizador, extremamente habilidoso e espetacular nas tomadas de decisão.

Erling Haaland (Dortmund)

Provavelmente a posição que gerará mais discussão entre torcedores, afinal, trata-se de um embate entre um garoto que recentemente ‘se apresentou ao mundo’ e um centroavante que performa em grande nível há alguns anos (Icardi). Mas não dá para deixar o norueguês de fora com base no que vem fazendo neste primeiro mês de Dortmund. São oito gols em cinco jogos, em sua maioria vindo do banco de reservas. Impacto imediato e absoluto.

​