O XI ideal combinado entre Real Madrid e Manchester City

Na próxima quarta-feira (26), Real Madrid e Manchester City inauguram um dos confrontos mais aguardados do mata-mata da ​Champions League 2019/20. Donos de elencos milionários e treinadores badalados, espanhóis e ingleses prometem uma eliminatória espetacular e muito equilibrada. Com base nas prováveis escalações das duas equipes para a partida de ida (você pode vê-las ​aqui), confira como ficou nosso XI ideal combinado:

Éderson (Manchester City)

Courtois já teve temporadas espetaculares/surreais com a camisa do Chelsea, mas ainda não repetiu este mesmo nível de performance desde que chegou ao Real. Éderson, por outro lado, tem sido um dos jogadores mais regulares do City nos últimos anos, além de ser excelente no jogo com os pés. Hoje, está em melhor fase que o belga.

Dani Carvajal (Real Madrid)

E se estamos falando de regularidade, não tem como deixar o camisa 2 espanhol de fora desta lista, não é mesmo? Sólido defensivo e bastante útil no apoio, é uma opção bem mais confiável se comparado ao seu ‘rival’ neste confronto, o inglês Kyle Walker.

Sérgio Ramos (Real Madrid)

Pelas polêmicas e entradas mais duras que beiram a deslealdade, o zagueiro espanhol cultivou uma legião de ‘haters’. Contudo, não dá para negar que se trata de um dos jogadores mais dominantes da posição nos últimos anos. Segue em alto nível, ano após ano. Supera Laporte, que apesar de ter muita qualidade, sofreu grave lesão e pouco atuou na temporada.

Raphaël Varane (Real Madrid)

É bem verdade que Fernandinho vem fazendo uma grande temporada atuando como zagueiro, mas não deixa de ser uma improvisação de função. Varane é um zagueiro por natureza, mais completo e mais vigoroso em relação ao brasileiro.

Ferland Mendy (Real Madrid)

Barrar o ídolo e multicampeão Marcelo não é pra qualquer um, mas o lateral-esquerdo francês, contratado pelo Real para 2019/20, tem justificado a decisão de Zidane. Muito forte fisicamente, se adaptou perfeitamente ao time espanhol e solucionou o problema defensivo no setor.

Casemiro (Real Madrid)

É o ‘pulmão’ do meio de campo madridista e um dos melhores e mais modernos volantes do mundo na atualidade. Rodri foi uma grande aquisição do Manchester City para esta temporada, mas ainda está distante de bater de frente com Casemiro.

Toni Kroos (Real Madrid)

Aos 30 anos, o meia alemão parece ter atingindo o nível máximo de maturidade de seu futebol. Vem jogando o fino, vital para dar corpo/equilíbrio ao time. Passe refinado, bolas paradas e finalizações de média/longa distância o colocam um patamar acima de Gündoğan .

Kevin de Bruyne (Manchester City)

O belga faz uma temporada espetacular com a camisa do Manchester City, sendo, neste exato momento, o jogador mais valioso do estrelado e milionário elenco azul. Altamente cerebral e exímio finalizador, o camisa 17 dos Citizens supera Luka Modric até com alguma tranquilidade, especialmente pelo ano instável do envelhecido armador croata.

Bernardo Silva (Manchester City)

O camisa 20 dificilmente será o líder em gols ou assistências do City, afinal, não é um camisa 9 e nem o armador principal do time. Contudo, é quase garantia de pelo menos 20 participações diretas para gols da equipe por temporada. É um atleta muito talentoso e também muito tático, bom em quase todos os fundamentos.

Raheem Sterling (Manchester City)

O veloz ponta inglês está ​na mira do Real Madrid para 2020/21, e há um motivo óbvio para isso: o atual elenco merengue não conta com nenhum jogador com as mesmas características e qualidades do camisa 7 do City. Evoluiu demais sob o comando de Guardiola, aprimorando finalização e tomada de decisão.

Sérgio Agüero (Manchester City)

A disputa entre Agüero e Karim Benzema é bem mais acirrada do que parece, já que francês assumiu protagonismo e tem sido a referência do Real desde a saída de Cristiano Ronaldo. Os números dos dois centroavantes em 2019/20 são bastante parecidos, também. A decisão pelo argentino é pura e simplesmente por ser mais completo em comparação ao rival.