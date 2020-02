Ode ao ídolo: possível retorno de Fred ao Fluminense transcende aspecto técnico

Uma das ‘novelas’ de mercado que ainda segue sem solução neste início de temporada envolve Fred, ​Cruzeiro e Fluminense. Diversas reuniões entre jogador e o clube mineiro foram realizadas, mas em nenhuma delas houve acordo entre as partes para sacramentar a rescisão amigável. Como consequência, o camisa 9 buscou as vias jurídicas e aguarda o distrato via tribunal, ao passo que o ​Tricolor segue observando a situação como parte interessada.

Não é segredo que o clube das Laranjeiras sonha em repatriar o centroavante, e há inúmeros motivos para isso. Além da crença de que o jogador ainda pode render em bom nível mesmo aos 36 anos, o possível retorno de Fred ao Fluminense mobiliza fatores que transcendem o aspecto técnico. É impossível fazer futebol profissional sem racionalidade, fato, mas o fator emocional/afetivo, da paixão e do peso de um ídolo, não podem nunca ser negligenciados.

Fred pode ser o resgate moral das arquibancadas tricolores. Pode ser o ‘boom’ de marketing e de venda de camisas. Pode ser a influência positiva e os ensinamentos para Evanilson e outras joias que Xerém vier a revelar nos próximos anos. O torcedor do Fluminense anda machucado e sente saudade da geração vitoriosa que teve Fred como principal referência. Tê-lo de volta mexe com o coração, com o ânimo e com o imaginário do tricolor apaixonado. Só isso já justificaria os esforços do clube para trazê-lo novamente, uma vez mais.