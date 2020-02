Olympiacos x Arsenal | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Atual décimo colocado na ​Premier League, o Arsenal só tem duas chances de título palpáveis ainda vivas na temporada: a Copa da Inglaterra e a Liga Europa, competição na qual é o atual vice-campeão. Abrindo sua participação no mata-mata do torneio europeu em 2019/20, o clube londrino enfrentará o Olympiacos nesta quinta-feira (20), partida a ser disputada em Atenas. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Olympiacos x Arsenal​ ​Motivo: ​16 avos de final da Liga Europa 2019/20 ​Data: ​20/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE) ​Árbitro: ​Felix Zwayer (GER) ​Onde assistir: ​Fox Sports

Prováveis escalações

​Provável Olympiacos: ​José Sá; Elabdellaoui, Semedo, Cissé (Ba), Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Camara; Valbuena, Masouras; El Arabi. ​Provável Arsenal: ​Martínez; Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis, Kolasinac; Xhaka, Ceballos; Aubameyang, Willock, Pépé (Martinelli); Lacazette.

Os ‘Thrylos’ chegam para esta partida com seu elenco quase completo à disposição. A única baixa oficial para o treinador Pedro Martins é o ponta argelino Soudani, com uma contusão no joelho que o tirará de combate pelo restante da temporada. Gaspar ainda é dúvida para a partida, por conta de um problema muscular.

Pelo lado dos Gunners, Mikel Arteta tem uma lista bem mais ampla de desfalques. Chambers (joelho), Tierney (ombro), Cédric (joelho) e Özil (problemas pessoais) estão fora da partida em Atenas. O volante uruguaio Torreira ainda é dúvida. A joia brasileira ​Gabriel Martinelli briga por vaga entre os titulares com o francês Nicolas Pépé.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Olympiacos Arsenal​ ​Olympiacos 3 x 1 Xanthi (01/02) ​Arsenal 1 x 1 Sheffield United (18/01) ​Lamia 0 x 0 Olympiacos (04/02) – Copa ​Chelsea 2 x 2 Arsenal (21/01) ​Atromitos 0 x 1 Olympiacos (09/02) ​Bournemouth 1 x 2 Arsenal (27/01) – Copa ​Olympiacos 3 x 2 Lamia (12/02) – Copa ​Burnley 0 x 0 Arsenal (02/02) ​Olympiacos 4 x 0 Panionios (15/02) ​Arsenal 4 x 0 Newcastle (16/02)

Altamente dominante em seu país, o Olympiacos vem de quatro vitórias em seus últimos cinco compromissos disputados. Sua chegada ao mata-mata da Liga Europa se deu via ​Champions, tendo sido o terceiro colocado do grupo B, onde se classificaram Bayern e Tottenham.

O Arsenal disputa a Liga Europa desde a fase de grupos e se classificou ao mata-mata como líder de sua chave. O clube londrino bateu a concorrência do Eintracht Frankfurt e venceu o grupo F com campanha de três vitórias, dois empates e uma derrota.