“Operação Mesquita” mostra curiosidades da Flórida nesta semana – Bastidores

Nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, Otávio Mesquita visita uma fábrica de munições e acompanha de perto desde a fabricação até a fase de teste dos projéteis. Mesquita também passa um dia com um grupo de bombeiros e grava um resgate em um acidente de carro. Na quinta-feira, 13, o apresentador visita o Quartel General do Comando Militar do Sudeste e conversa com o Coronel do 2° Batalhão de Polícia do Exército, conferindo as atividades do dia-a-dia dos Batedores do Exército. Nesse programa o telespectador também acompanhará a preparação de um lámen feito por um chefe chinês, que também colocará Otávio para pôr a mão na massa e cozinhar o prato.

Fechando a semana, a edição de sexta-feira, 14, traz registros do quadro “Mesquitour” pela Flórida. Mesquita visita o parque Universal Studios, onde se diverte com seu filho Pietro em diversas atrações. Na mesma noite, o apresentador também participa de uma roda de rap e convida alguns MC’s para rimar ao lado dos repentistas Caju e Castanha.

O “Operação Mesquita” vai ao ar nas madrugadas de segunda a sexta, logo após o “The Noite com Danilo Gentili”, no SBT.