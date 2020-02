Oportunidade de emprego: Cadastre seu currículo na Redemix

A Redemix tem vagas de emprego em algumas localidades da Bahia. Saiba mais!

Sobre a empresa Redemix

“A Redemix nasceu em 2004 com a associação de diferentes supermercados. Atuando inicialmente no segmento de lojas de vizinhança, a empresa se especializou nesta área focando principalmente no bom atendimento ao cliente e na qualidade dos produtos oferecidos.

De lá para cá, a empresa vem crescendo, se profissionalizando e ocupando seu lugar no mercado e na economia baiana.

Em 2010 a Redemix inaugurou sua primeira loja de atacado, estreando com sucesso num dos segmentos que mais cresce hoje no setor supermercadista.

Atualmente são 12 lojas (5 de varejo e 7 de atacado), que contam com a colaboração de cerca de 1700 funcionários. Toda a modernização e crescimento do grupo é uma consequência do trabalho sério e da consciência de que é preciso manter o foco no principal objetivo da empresa desde a sua origem: “Prestar um excelente serviço, fornecendo produtos de qualidade com os melhores preços aos seus clientes.” ‘ “

Confira!

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje (03/02/2020) para cadastro no banco de talentos, são:

Assistente De Tecnologia Da Informação

Encarregado De Loja

Promotor De Vendas

Repositor (Frios)

Encarregado De Loja (Frios E Laticínios)

Gerente De Loja

Empacotador (Pessoas Com Deficiência).

Vale lembrar que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: rh.gruporedemix.com.br:8080/BancoTalentos.

