Orla do Barro Vermelho está quase pronta para ser entregue ao povo de Penedo

Uma das obras recentes mais comentadas e elogiadas nesta gestão de Marcius Beltrão na Prefeitura de Penedo é sem dúvida alguma a Orla do Bairro Santo Antônio, popularmente conhecida como ‘Orla do Barro Vermelho’. O local passou por uma verdadeira transformação e já está sendo um dos lugares mais visitados pela população penedense nos finais de semana.

Banhada pelas águas calmas do Rio São Francisco, a nova orla ganhou um lindo calçadão, exclusivo para pedestres, além de um belo cercado de madeira que se estende em toda a área reformada. Além disso, é visível constatar brinquedos para as crianças e também bancos e mesas fixos para entretenimento dos adultos que irão frequentar aquele local.

Algumas mudanças fizeram com que alguns pontos comerciais fossem removidos provisoriamente do local, mas há informações que alguns bares irão passar por reforma na segunda etapa de conclusão do projeto.

Moradores e frequentadores da Nova Orla esperam que este local receba um número muito bom de turistas, já que além dos atrativos já mencionados aqui, outro diferencial é a Marina Pública que está instalada na mesma localidade.

INAUGURAÇÃO

Em contato com o prefeito Marcius Beltrão, o mesmo adiantou que logo em breve a primeira etapa será inaugurada. Já o segundo estágio, que contemplará a construção de novos quiosques e rampa de acesso para as embarcações, será concluída no final do ano.

Da Redação