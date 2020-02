Os 4 recordes negativos de Sergio Ramos que serão difíceis de bater

Técnico, raçudo, decisivo, multicampeão… Não há dúvida ou questionamento de que Sergio Ramos é um dos melhores de sua posição ao longo dos últimos anos, mas uma coisa não dá pra se negar também: a indisciplina é o seu ponto fraco. Evidência disso são os ‘recordes negativos’ que o ​camisa 4 do Real Madrid soma quando o assunto é advertência por cartões. A seguir, confira quatro marcas ‘assustadoras’ envolvendo o zagueiro espanhol:

1. Recordista em cartões e expulsões pelo Real Madrid

Desde que se mudou de Sevilla para Madri, o defensor já recebeu nada menos que 235 cartões portando a camisa merengue: são 211 amarelos e 26 vermelhos, recorde absoluto na história do clube da capital espanhola.

2. Recordista em cartões e expulsões em La Liga

Deste total citado anteriormente, a maior parte estará concentrada em La Liga, afinal, a maior parte dos jogos da carreira do zagueiro é por esta competição. Ao todo, são 154 amarelos e 20 expulsões no Campeonato Espanhol.

3. Recordista em cartões e expulsões na Champions

Com a expulsão da última quarta (26) no duelo de oitavas contra o Manchester City, o zagueiro de 33 anos empatou com Edgar Davids e Zlatan Ibrahimovic entre jogadores com mais cartões vermelhos (4) na história da ​Champions. Em amarelos, é o líder absoluto com 30 punições.

4. Recordista em cartões pela Seleção Espanhola

​O capitão de La Roja, bicampeão europeu e campeão do Mundo em 2010, jamais foi expulso vestindo a camisa da Seleção. Em compensação, é o recordista em amarelos: são 24 no total.