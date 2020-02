Os 5 jogadores com maior valor de mercado que atuam fora da Europa

​A cada janela, tudo muda. Portanto, é importante, também, sempre colocar você a par de quais são os jogadores mais em alta no mercado mundial. Na metade de 2019, por exemplo, Paulinho (Brasil, 38 milhões de euros, do Guangzhou Evergrande-CHI), Marko Arnautovic (Áustria, 35 milhões de euros,do Shanghai SIPG), Stephan El Shaarawy (Egito, 30 milhões de euros, do Shanghai Shenhua), Oscar (Brasil, 28 milhões de euros, do Shanghai SIPG) e Anderson Talisca (Brasil, 25 milhões de euros, do Guangzhou Evergrande) eram os atletas atuando fora da Europa com maior valor, segundo o site Transfermark. Agora, de todos eles, somente um permanece no top 5. Vamos à relação!

Yacine Brahimi

O argelino, que atua como ala, meia ou ponteiro, defende o Al-Rayyan, do Qatar.

VALOR DE MERCADO: 21 MILHÕES DE EUROS

Matheus Henrique

O volante, do Grêmio e da seleção brasileira, cresce no conceito do mercado mundial.

VALOR DE MERCADO: 22 MILHÕES DE EUROS

Gabigol

Depois de um ano de 2019 mágico, o atacante do Flamengo está cada vez mais valorizado.

VALOR DE MERCADO: 23 MILHÕES DE EUROS

Oscar

O meia brasileiro, ainda no Shanghai SIPG, da China, segue em alta e se mantém na lista.

VALOR DE MERCADO: 24 MILHÕES DE EUROS

Everton

Para muitos, é surpreendente que o atacante do Grêmio e da seleção brasileira ainda não esteja na Europa. Afinal, se destaca a cada partida.

VALOR DE MERCADO: 35 MILHÕES DE EUROS