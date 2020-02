Os 5 melhores ataques do Brasil

É difícil medir, falar em melhor ou pior, ainda mais quando a temporada ainda está no seu início. Mas dar pitaco é também não ficar em cima do muro, cozinhando as ideias em “banho maria”, né? Com base apenas na nossa opinião (muito bem embasada, como vcs verão abaixo), trouxemos aqueles que achamos os melhores ataques do país na atualidade. É Flamengo e mais quatro, né? Normal. Confiram…

5. Santos

Destaques: Soteldo, Marinho, Eduardo Sasha, Uribe e Raniel. O Peixe conta com um setor ofensivo veloz que geralmente ganha os confrontos individuais. O craque do time, o venezuelano Soteldo, tem seu futuro indefinido para essa temporada. Sua ausência seria devastadora para esse ataque.

4. Grêmio

Destaques: Éverton, Pepê, Diego Souza, Alisson e Luciano. Talvez o melhor jogador em atividade no Brasil, Éverton Cebolinha tem capacidade de fazer a diferença em qualquer jogo. Cabe ressaltar também a evolução de Pepê, que junto com o camisa 11 formam uma belíssima dupla de pontas.

3. São Paulo

Destaques: Antony, Alexandre Pato, Everton e Pablo. Antony é uma promessa que rapidamente está tornando-se realidade. Alexandre Pato tem o talento para ser um dos melhores de sua posição se conseguir ter uma boa sequência e Pablo e Everton completam esse ataque com muita qualidade. No entanto, todos os 4 jogadores sofrem com irregularidades, o grande problema tricolor hoje em dia.

2. Corinthians

Destaques: Vagner Love, Luan, Pedrinho, Mauro Boselli, Yony González, Gustavo e Everaldo. Muitas armas e estilos de formar um ataque perigoso no Timão. Luan pode ser uma peça crucial se conseguir retomar seu futebol de 2017. Vagner Love, Boseli e Gustavo seriam titulares em vários times da Série A. Repertório vasto e versátil, que por enquanto ainda conta com Pedrinho. Além da chegada de Yony González, artilheiro do Fluminense no último ano.

1. Flamengo