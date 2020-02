Os 5 piores goleiros da história do Botafogo

Apesar de estar muito bem servido nos últimos anos, com Gatito e Jefferson, o ​Botafogo já sofreu muito com goleiros. Mas nem sempre foi assim. Po muito tempo, a meta alvinegra era alvo de muita crítica por todos arqueiros que tentaram o desafio de defendê-la. Quer saber quais foram os piores?

Confira a lista:

Júlio César ​

Apesar de um início promissor no Botafogo, Júlio César sempre será lembrado pelas suas falhas em jogos importantes. Primeiro em uma expulsão infantil contra o Flamengo na final do estadual de 2007. Em seguida, a falha mais marcante de sua carreira, contra o Figueirense na semifinal da Copa do Brasil, aos 43 do segundo tempo, praticamente acabando com as chances de o Glorioso passar para a final. Se não fosse o bastante, Júlio César viria a perder a vaga no time botafoguense após apresentar mais erros contra o N áutico , na vitória por 3 a 1, contra o S port , empate em 3 a 3, e contra o C ruzeiro , derrota por 3 a 2. Depois das sucessivas falhas, passou a ser alvo de críticas da torcida e perdeu a vaga de titular.

Castillo

O arqueiro uruguaio chegou ao Glorioso com status de titular de seleção.​ No começo de sua trajetória no Botafogo, a torcida achava que finalmente os problemas com goleiros seriam resolvidos. No entanto, com o passar do tempo, as suas falhas aumentavam as duras críticas ao seu desempenho na meta alvinegra. Isso se intensificou depois da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, na qual Castillo errou nos 2 gols do adversário. Sua péssima noção em bolas aéreas e sua baixa estatura eram problemas inaceitáveis para um goleiro de série A.

Marcos Leandro

Foto: Albari Rosa / Gazeta do Povo

Contratado no auge da crise dos goleiros do Botafogo em 2007, Marcos Leandro chegou logo ocupando a vaga de titular. Mas bastaram quatro partidas para que fosse ​ crucificado pela torcida e deixasse o clube carioca. Marcos Leandro alega que passava por problemas familiares na época, o que atrapalhou seu rendimento em campo. Mas mesmo assim não escondeu as mágoas pelo jeito que foi tratado em tão pouco tempo.

Roger

Mais um goleiro que chegou para ser solução em 2007, Roger era conhecido por se “eterno reserva de Rogério Ceni”. Antes de vir para o Botafogo, o arqueiro estava no banco do Santos e aproveitou a oportunidade de ser titular e protagonista em um clube grande. No entanto, ficou marcado pela grande quantidade de falhas. Uma lesão no ombro fez com que ele se aposentasse em 2008.

Renan

O caso de Renan é muito diferente dos demais nessa lista, é um sentimento de frustração de talento desperdiçado. De 2008 até 2015 atuando com o time principal do Botafogo, a “promessa” teve diversas oportunidades para se fixar como goleiro titular, mas nunca conseguiu mostrar confiança o bastante para isso. Renan não é um arqueiro ruim, só que não aproveitava as chances que lhe apareciam. Algumas vezes entrava para substituir os titulares e sofria com falhas. ​Teve um jogo memorável contra o Fluminense valendo a Taça Guanabara, no qual defendeu 3 penaltis e consagrou-se campeão batendo a última penalidade. Mas entrou em queda livre…