Os 5 piores goleiros da história do Corinthians

​Confiar em um goleiro é bastante complicado, afinal, qualquer falha pode colocá-lo novamente na berlinda. Ao longo da história, o ​Corinthians teve ídolos na posição, como Ronaldo Giovanelli e, atualmente, Cássio. No entanto, muitos nomes ficaram marcados negativamente. Abaixo, listamos os cinco piores arqueiros que passaram pelo Timão.

Silvio Luiz

Foi contratado em abril de 2006, mas teve uma passagem para lá de frustrante pelo clube. Acabou virando protagonista de uma das piores crises da história do clube, conseguindo a proeza de levar três gols em quatro partidas seguidas.

Johnny Herrera

Contratado no início de 2006 após se destacar pela Universidad de Chile, não demorou muito para se tornar o terceiro goleiro da equipe. Ficou conhecido mais por sua excentricidade do que pelo futebol.

Renan

Anunciado em junho de 2011 com contrato de cinco anos, o ex-goleiro do Avaí falhou logo de cara, em derrota para o Cruzeiro. Foram apenas mais duas partidas antes de ser arquivado. No ano seguinte, já foi emprestado.

Foto: Corinthians / Divulgação

Doni

Muito embora tenha feito carreira no Brasil e na Europa, jamais caiu nas graças do torcedor do Corinthians. Ele, ao lado de Rubinho, formavam uma dupla caracterizada como “mão de alface” pelo torcedor.

Marcelo

Revelado na base do clube, teve diversas chances entre 2005 e 2008. Mas sempre acabou relegado pela chegada de um nome mais experiente. E, vamos combinar, com justiça, afinal, jamais mostrou grande potencial para ser o camisa 1 do Timão.

Foto: Atlético-MG / Divulgação