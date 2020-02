Os 5 piores goleiros da história do Grêmio

​Depois de uma arrancada com falha e até certa insegurança, Vanderlei começa definitivamente a se consolidar como um goleiro a resolver os problemas do ​Grêmio. Para um clube que já teve Manga, Emerson Leão e Mazaropi, além de ter revelado Danrlei e Marcelo Grohe, contar com um grande camisa 1 é questão de honra. No entanto, nem sempre foi assim. Abaixo, listamos os cinco piores goleiros da história do Tricolor, não necessariamente nessa ordem.

1 – Tavarelli

Contratado no início de 2004 como estrela, foi puro fracasso em Porto Alegre. Parou na reserva e falhou, por exemplo, na eliminação para a Ulbra, no Campeonato Gaúcho, e no duelo diante do Paraná, que encaminhou o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

2 – Márcio

Também chegou ao Grêmio em 2004, e não foi por acaso que recebeu o apelido de Borboleta. Era um goleiro “voador”, que fazia movimentos quase que acrobáticos para defender uma bola. E, volta e meia, falhava grotescamente.

3 – Eduardo

Seria o goleiro para a disputa da Série B de 2005. Oriundo do Atlético-MG, não durou muito tempo tamanha sequência de falhas cometidas com a camisa tricolor.

4 – Eduardo Heuser

Se não fosse sua falha bisonha no Mineirão na final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, o Grêmio poderia ter conquistado o bicampeonato da competição já em 1993. E erros assim não são perdoados.

5 – Sidmar

Fez parte do elenco do Grêmio em 1991, ano do primeiro rebaixamento do clube. E, sim, era um goleiro para lá de fraco que fazia companhia ao excelente Emerson e ao não tão bom assim Gomes.