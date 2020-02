Os 6 cartões mais absurdos dos últimos tempos no futebol mundial

​Eram jogados 36 minutos da partida entre Paris Saint-Germain e Montpellier, neste sábado, quando ​Neymar, na ponta esquerda de ataque, resolveu dar uma lambreta para se livrar da marcação. Pois o árbitro encarou o lance como desrespeito ao adversário e aplicou um cartão amarelo no brasileiro que, obviamente, se revoltou. Porém, este não é o primeiro caso em que o juiz pune um atleta de forma, no mínimo, estranha. Abaixo, relembramos algumas das punições das mais absurdos dos últimos tempos.

Neymar e a sua máscara – 06/04/2011

No começo da campanha que levaria o Santos ao tricampeonato da Libertadores, Neymar marcou um belo gol diante do Colo-Colo, na Vila Belmiro, e foi punido por sua comemoração. Ele usou uma máscara com o seu próprio rosto, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Peixe com um jogador a menos ainda no começo do segundo tempo. O time acabou vencendo por 3 a 2.

Cavani e a homenagem para a Chape – 30/11/2016

O atacante uruguaio, após marcar um gol de pênalti na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Angers, tirou a camiseta e fez uma homenagem às vítimas da tragédia. O juiz justificou o amarelo pelo fato de a regra não permitir que se mostre mensagens tirando o uniforme de jogo.

Geuvânio e a volta ao campo “sem autorização” – 05/07/2015

O meia do Santos foi expulso de maneira infantil de partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, após voltar ao gramado sem a autorização do árbitro. Ele tomou o segundo cartão amarelo e deixou o time com um jogador a menos. Porém, há imagens do lance que mostram o árbitro fazendo um sinal que dá a entender que estava chamando o atleta de volta ao campo.

Gabriel / Maycon e a punição ao jogador errado – 22/02/2017

Ser expulso em um clássico é complicado. Agora, ser expulso por uma falta que não cometeu é revoltante. Contra o Palmeiras, em duelo válido pelo Campeonato Paulista, Maycon, do Corinthians, puxou o atacante Keno para interromper sua arrancada. Só que o árbitro Thiago Peixoto mostrou cartão para Gabriel, que estava perto do lance. Como já tinha uma primeira advertência, foi expulso – aos 45 minutos do primeiro tempo.

Alison Calegari e a subida no alambrado – 25/01/2020

O zagueiro do Grêmio não se conteve ao comemorar o gol que dava vantagem ao Tricolor na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o rival Internacional, no último final de semana. Ele subiu no alambrado e, como já tinha cartão amarelo, recebeu nova punição (que está na regra, é verdade) e deixou seu time na mão. Pois o Colorado empatou o duelo e, nos pênaltis, se sagrou campeão.

EXTRA: Jabá e seu drible – 11/09/2002

No jogo entre Coritiba e Santos, pelo Campeonato Brasileiro, Leonardo Gaciba marcou falta técnica contra o Coxa após o atacante Jabá parar na frente do defensor e começar a passar o pé por cima da bola. Muito embora o próprio árbitro reconheça que “puniu o drible”, acredita ter acertado no lance na tentativa de evitar possíveis reações violentas. O mais engraçado de tudo é que o jogador diz ter levado cartão, enquanto o juiz afirma que só parou o lance. Ou seja, a situação foi tão embaraçosa que ninguém sabe ao certo o seu desfecho.