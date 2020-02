Os 7 jogadores com mais assistências nos últimos tempos nas principais ligas da Europa

Dar aquele passe preciso para deixar o companheiro em condições de colocar a bola na rede. Esta é uma arte para poucos, e quem tem este talento merece o máximo respeito. No futebol moderno, em que os espaços são cada vez menores, isso passou a ser cada vez mais valorizado. E, com base em levantamento feito pelo ​90min espanhol, apresentamos os sete jogadores com o maior número de assistências nas grandes ligas europeias desde a temporada 2014/2015.

7º – Thomas Müller

O atacante do Bayern de Munique, da Alemanha, acumula 89 assistências no período.

6º – Hakim Ziyech

O meia-atacante atua no Ajax, da Holanda, mas já está negociado com o Chelsea. Soma 97 assistências.

5º – Di María

Uma das estrelas do Paris Saint-Germain, o meia argentino tem nada menos do que 100 assistências.

4º – Neymar

O ​atacante brasileiro, parceiro de Di María, também acumula 100 passes para gol.

3º – Luis Suárez

O uruguaio do Barcelona não é apenas um grande artilheiro, afinal, tem 107 assistências.

2º – Kevin de Bruyne

O meia belga é o centro do time do Manchester City. Não é por nada que soma 126 assistências.

1º – Lionel Messi

Alguma dúvida de quem lideraria esta lista? O ​camisa 10 do Barcelona tira coelhos da cartola a cada vez que entra em campo. Por isso tem incríveis 135 assistências.