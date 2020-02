Os caminhos para entender o sucesso da surpreendente e ousada Atalanta

Na tarde da última quarta-feira (19), a Atalanta adentrou o gramado do Estádio San Siro, um dos palcos mais tradicionais do futebol mundial, para disputar o primeiro jogo de mata-mata de Champions League de sua história. A grande responsabilidade para os Nerazzurri de Gian Piero Gasperini seria suficiente para justificar uma atuação tensa, nervosa… Mas não foi nada disso que vimos quando a bola rolou: parecendo veterana em competições europeias, a equipe bergamasca dominou e goleou o Valencia por 4 a 1, impondo a segunda maior derrota do clube espanhol em Champions, considerando todas as suas participações.

Mas de onde veio o ‘fenômeno’ Atalanta? O que explica o sucesso deste time que se tornou uma sensação no futebol europeu em 2019/20? Tudo gira em torno das seguintes palavras: coragem, identidade, gestão e longo prazo. Em longa entrevista concedida ao jornal ​’El País’, às vésperas deste jogo contra o Valencia, o meia-atacante Papu Gómez, grande referência do time, explicou ​em detalhes o que faz desta Atalanta ser diferente dos outros clubes.

“ A Atalanta nunca vendeu seus melhores jogadores e rentabilizou muito bem com a venda de vários jovens. Temos a sorte de contar com Gasperini, que possui um ótimo olho aos jovens. A estrutura não se modificou com as vendas. O clube tem uma organização muito boa. Tem uma base que é a melhor da Itália há décadas (…) Temos uma maneira atípica de jogar na Itália. Gasperini quer até mesmo que defensores arrisquem um passe interno, que infiltrem as linhas. E, claro, dá toda a liberdade a nós do ataque. Mas isso é o que mais me toca: eu sei que preciso arriscar. De tanto avançar, sai um pênalti, uma falta, um rebote, um gol. Ao fim, fizemos 150 gols em um ano e meio. Não é casualidade. Finalizamos em média 15 vezes por jogo“ , conta.

Investimento na base, DNA ofensivo e confiança no trabalho do treinador – Gasperini está na Atalanta desde 2016 -, são os ingredientes da fórmula de sucesso que conduziu o clube aos anos mais prolíficos de sua história. E assim, a ‘ousada’ Atalanta tem encantado o mundo com suas goleadas e grandes exibições contra rivais mais poderosos, provando que dá pra fazer futebol de altíssimo nível sem altíssimas cifras nos cofres.