Os jogadores mais valiosos que ainda não estrearam por suas seleções

Essas jovens promessas têm a carreira toda pela frente, mas ainda não receberam a oportunidade de defe​nder o time de seus respectivos países. Confira o valor de mercado de cada um deles, segundo o site ​Transfermarkt.

Aymeric Laporte (França)

O jogador mais valioso que ainda não jogou pelo time é o zagueiro do ​Manchester City. Seu caso é particular, pois se diz que Deschamps não o convoca por causa de sua personalidade e de suas dificuldades em se encaixar no grupo, não por sua qualidade técnica.

Valor de mercado: 75 milhões de euros

Mattéo Guendouzi (França)

O jovem do Arsenal é outro jogador que Deschamps ainda não teve a oportunidade de utilizar pela seleção francesa. Com apenas 20 anos se destaca no Gunners, clube que chegou em 2018 por 8 milhões de euros. ​

Valor de mercado: 50 milhões euros

Carlos Soler (Espanha)

O meio-campista de 23 anos fez toda a sua carreira em Valência, da base ao time titular, onde estreou em 2017. Com a Espanha, ele jogou no Sub-19 e no Sub-21 e aguarda sua chance de estrear pela seleção principal.

Valor de mercado: 50 milhões euros

Houssem Aouar (França)

O volante do Lyon é outro que ainda aguarda sua primeira convocação para a seleção francesa. Ele já representou seu país no Sub-17 e no Sub-21 e, com 21 anos, já está em posição de fazer sua apresentação nos principais. ​

Valor de mercado: 50 milhões euros

Dayot Upamecano (França)

O zagueiro iniciou sua carreira no Red Bull Salzburg, e, hoje, atua pelo xará da Alemanha, o RB Leipzig. Atuou pela seleção francesa da categoria sub 16 até o sub 21, mas ainda não teve chance na equipe de Deschamps. ​

Valor de mercado: 50 milhões euros