Os jogadores que precisaram de menos jogos para fazer 10 gols na Champions

Avassalador! O gigante norueguês Erling Haaland parece caminhar para quebrar muitos recordes da Champions League. Até o momento, o centroavante de apenas 19 anos disputou sete partidas e marcou 10 gols. O camisa 17 faz uma estreia incrível no maior torneio de clubes do mundo e os seus números o colocam como o primeiro a marcar tal quantidade em tão poucas partidas. Fonte: MisterChip

12. Karim Benzema – 14 partidas

Até o momento, o francês disputou 118 partidas pela Champions e marcou 64 gols. Benzema estreou no torneio em 2005 contra o clube norueguês Rosenborg e marcou um gol, mas a décima bola na rede só veio diante do Steaua de Bucareste em outubro de 2008.

11. Ronaldinho – 14 partidas

Ronaldinho estreou na Liga dos Campeões em sua segunda temporada no Barcelona – 2004/2005. Na época, o craque brasileiro disputou 7 jogos e marcou 4 gols. Contudo, o sucesso veio no ano seguinte com o título, com 7 gols em 12 partidas. O décimo foi alcançado contra o Chelsea nas oitavas de final.

10. Seydou Doumbia – 13 partidas

Ainda em atividade, o marfinense estreou na Champions em 2011 com o CSKA de Moscou. O seu primeiro gol foi marcado diante do Lille, da França, naquela mesma edição e o atacante marcou logo duas vezes. O décimo tento veio apenas em 2013 contra o Manchester City, quando sua equipe perdeu por 5 a 2 e ele foi o responsável por anotar os dois gols de seu time.

9. Didier Drogba – 13 partidas

Herói dos Blues em 2012, Drogba estreou na Champions com o Olympique de Marseille, da França, na temporada 2003/2004, e marcou 5 gols. No ano seguinte, já no Chelsea, o atacante marcou outros 5, sendo o primeiro contra o Real Madrid e o décimo na decisão com o Bayern de Munique.

8. George Weah – 13 partidas

O atacante nigeriano George Weah é o único africano eleito melhor do mundo e, no total, marcou quase 200 gols ao longo de toda a sua carreira. O craque marcou pela primeira vez na Champions League quando defendia o PSG, em 1994, contra o Bayern de Munique. O décimo veio com a camisa do Milan em confronto com o Goteborg, em 1996.

7. Harry Kane – 12 partidas

O Furacão Kane tem excelentes números na Liga dos Campeões. Até o momento, o inglês disputou 24 partidas e marcou 20 gols, sendo o primeiro contra o Mônaco, em 2016, na fase de grupos. O décimo foi contra o Barcelona na temporada 2018/2019.

6. Wissam Ben Yedder – 12 partidas

Ben Yedder também tem bons números na Champions. O francês de 29 anos disputou apenas 12 jogos e tem exatamente 10 gols, todos do período em que defendia o Sevilla. O primeiro foi marcado contra o Lyon e o décimo contra o Manchester United.

5. Simone Inzaghi – 12 partidas

O atual treinador da Lazio não se destacou tanto quanto seu irmão na Champions, mas pode se orgulhar desta marca. O italiano estreou no torneio em 1999 com o time romano marcando contra o Maribor. A décima bola na rede veio um ano depois diante do Shakhtar Donetsk.

4. Sadio Mané – 11 partidas

O senegalês tem um histórico de sucesso na Liga dos Campeões. Em três temporadas, Mané disputou duas finais e conquistou uma “Orelhuda”. A sua estreia foi em setembro de 2017 e demorou a marcar – foi contra no 3 a 3 com o Sevilla. O décimo foi na final perdida para o Real Madrid, em Kiev, em 2018.

3. Roberto Firmino – 11 partidas

Parceiros de equipe com histórias semelhantes, Roberto Firmino chegou aos dez gols na mesma temporada que Sadio Mané. Entretanto, o brasileiro não perdeu tantos jogos quanto o camisa 10 e atingiu a marca antes – nas semifinais contra a Roma.

2. Adriano – 11 partidas

Adriano nunca alcançou todo o seu potencial e essa lista é um grande exemplo de que o artilheiro poderia ter ido mais longe. O Imperador chegou voando a Champions, mas o seu primeiro gol contra o Werder Bremen, em 2004. E, apenas um ano depois, na fase de grupos, marcou o seu décimo, diante do Slovak Artmedia.

1. Erling Haaland – 7 jogos