Os programas mais assistidos da RedeTV! nesta quarta (19) – Bastidores

O TV Fama lidera o ranking da emissora.

Às quartas-feiras, quando compete com Futebol transmitido pela Globo, o programa “TV Fama” é o mais assistido da RedeTV!. Ontem, 19/02, a atração de fofoca comandada por Flávia Noronha e Nelson Rubens conquistou 3 pontos de média. Um índice altíssimo para o patamar da emissora, ainda mais recebendo no traço (0,3 décimos) de uma atração religiosa.

O segundo programa de maior alcance do dia foi o “SuperPop”, comandado por Luciana Gimenez, que marcou 2,4 pontos.

“A Tarde é Sua”, com 2 pontos, seguido do “RedeTV! News” e “Alerta Nacional”, que registraram respectivamente 1,4 e 1,3 pontos foram os outros destaques do canal.

Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.