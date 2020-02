Os seis jogadores mais rápidos do futebol brasileiro

​Velocidade é uma arma fundamental para o futebol moderno. E os times que possuem jogadores que, com sua rapidez, conseguem superar a marcação e abrir defesas, estão um passo à frente dos demais. Abaixo, apresentamos seis atletas que atuam no futebol brasileiro e que, na nossa opinião, são os mais velozes. Portanto, são capazes de fazer a diferença por conta dessa característica.

Everton (Grêmio)

Quando parte para cima de um marcador, é difícil parar. Além disso, tem muita facilidade de, em velocidade, mudar a direção da corrida, o que confunde ainda mais quem tenta desarmar o camisa 11.

Bruno Henrique (Flamengo)

Ele conseguiu atingir a incrível marca de 38 km/h em um jogo no ano passado, o que dá uma média superior até mesmo a Usain Bolt. É rápido ou não o craque flamenguista?

Dudu (Palmeiras)

O “​baixinho” é um atacante para lá de ágil. Consegue furar defesas na base da corrida, afinal, não tem aquele corpo todo para ganhar dos marcadores na base da força física.

Talles Magno (Vasco da Gama)

Ainda não é um jogador 100% pronto, mas uma coisa já é possível dizer: se tiver, na finalização, a mesma precisão que tem na hora de correr com a bola, vai ser mais uma revelação vascaína a dar belos frutos.

Artur (Red Bull Bragantino)

O atleta, que se destacou no Bahia no ano passado, agora foi contratado em definitivo pelo Red Bull Bragantino. Em um piscar de olhos, é capaz de desmontar a linha de marcação à sua frente.

Michael (Flamengo)