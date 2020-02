Os serviçais da novela “Nos Tempos do Imperador” – Bastidores

A sucessora de “Éramos Seis” estreará em março.

Esses serão os serviçais que trabalharão na mansão do Dom Pedro II (Selton Mello). Trata-se dos intérpretes Bel Kutner com a Lu Grimaldi e Cassio Pandolfis.

Na história, eles irão interpretar Celestina, Lurdes e Nicolau, funcionários da Quinta.

Celestina é dama-de-companhia da imperatriz do Brasil, Teresa Cristina (Leticia Sabatella), e muito fiel à ela. Lurdes é governanta de Dom Pedro II (Selton Mello). É uma criada antiga do Palácio. Acompanhou o crescimento do imperador desde a infância e tem muito carinho por ele.

Em “Novo mundo”, Lurdes foi interpretada pela atriz Bia Guedes. Nicolau é mordomo do Palácio de Dom Pedro II e tem um carinho especial por Lurdes.

“Nos Tempos do Imperador” é criada e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, e tem direção artística de Vinícius Coimbra. A previsão de estreia é para o dia 30 de 2020.