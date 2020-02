Osasuña x Real Madrid | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Após sofrer uma dura eliminação no meio de semana – caindo nas quartas de final da Copa do Rei -, o Real Madrid tenta virar rapidamente a página para evitar novas ‘surpresas negativas’ na temporada. No próximo domingo (9), o gigante da capital visita Pamplona para encarar o Osasuña, duelo válido pela rodada 23 de ​La Liga 2019/20. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Osasuña x Real Madrid ​Motivo: ​23ª rodada de La Liga 2019/20 ​Data: ​09/02/2020 ​Hora: ​12h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP) ​Árbitro: ​Jesús Gil Manzano ​Onde assistir: ​Fox Premium

Prováveis escalações



​Provável Osasuña: ​Herrera; Vidal, U. Garcia, D. Garcia, Estupinan; Moncayola, Perez; Ibañez, R. Garcia, Torres, Cardona ​Provável Madrid: ​Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Eden Hazard (Bale), Benzema, Vinicius.

Os donos da casa precisarão superar uma lista de baixas bastante considerável se quiserem somar pontos contra o maior campeão europeu. Além de Aridane Hernández (suspenso), o técnico Jagoba Arrasate não terá Toni Lator, Oier, Ruben Martinez e Chimy Avila, principal estrela deste time. O atacante sofreu uma grave lesão no joelho e ficará longo tempo fora.

Pelo lado do Real Madrid, o francês Zinédine Zidane deve promover alterações em sua equipe, frustrado com o desempenho de sua equipe no último meio de semana. Militão deixa o time para a volta de Varane, enquanto Hazard, recuperado de lesão, deve assumir a vaga do agora lesionado James Rodríguez. ​Vinícius Junior tem boas chances de começar jogando.

Últimos cinco jogos e campanha

​Osasuña Real Madrid​ ​Osasuña 0 x 0 Valladolid (18/01) ​Unionistas 1 x 3 Real Madrid (22/01) – Copa ​Recreativo 2 x 3 Osasuña (21/01) – Copa ​Valladolid 0 x 1 Real Madrid (26/01) ​Osasuña 2 x 0 Levante (24/01) ​Zaragoza 0 x 4 Real Madrid (29/01) – Copa ​R. Sociedad 3 x 1 Osasuña (29/01) – Copa ​Real Madrid 1 x 0 Atlético de Madrid (01/02) ​Villarreal 3 x 1 Osasuña (02/02) ​Real Madrid 3 x 4 R. Sociedad (06/02) – Copa

Os Rojillos ocupam a décima segunda posição na tabela de classificação com 28 pontos, exata definição de campanha intermediária e sem ambições: são dez pontos de frente em relação à zona de rebaixamento e oito de distância para vaga na Liga Europa. Já o Real Madrid está na liderança da competição com 49 pontos, três de vantagem para seu arquirrival e vice-líder, Barcelona. Apesar da má fase do clube catalão, os merengues sabem que não podem dar bobeira, especialmente contra adversários de meio de tabela.