Otaviano Costa, Luciana Gimenez e Adriane Galisteu são lembrados pela Record TV – Bastidores

A emissora tem produções ainda sem apresentadores definidos.

De acordo com informações do jornalista Fernando Oliveira, do UOL, a Record TV tem cerca de quatro projetos sem apresentadores definidos. E, segundo consta, três nomes foram lembrados: Otaviano Costa, Luciana Gimenez e Adriane Galisteu.

Galisteu não é unanimidade, mas teria tido seu nome citado numa reunião. Ela já teve passagem pela Record em duas ocasiões. A última foi apresentando o “Domingo Show”.

Os programas que Gugu apresentavam (Canta Comigo e Power Couple Brasil) são alguns dos que precisam de novos titulares, além do novo reality: A Ilha.