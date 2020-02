Pablo se diz confortável em mudar de posição para entrada de novo companheiro no Tricolor

​Pablo é titular no ​São Paulo de Fernando Diniz. Mas, por vezes, pode mudar seu posicionamento, como aconteceu na última quarta-feira, quando o Tricolor bateu a Ferroviária por 2 a 1. Em função da ausência de Helinho, Alexandre Pato foi o seu companheiro de ataque. E como este este, na visão do técnico, apresenta mais virtudes atuando perto do gol, o camisa 9, por vezes, deixou a referência para aparecer no lado do campo. Isso, segundo ele, em nada atrapalha o seu jogo.

Haaland fez 3 gols pelo Borussia, sendo um só como titular, e marcou 7 gols.

Pablo pelo São Paulo marcou 7 gols no ano de 2019. — Hudssen Matheus 🇾🇪 (@hud100matheus) February 1, 2020

“Tudo é treinado. Não começamos assim o jogo, mas no decorrer ele mudou. Jogar nessa posição não é novidade para mim, e o Fernando sabe, que quando precisar, estarei à disposição para jogar em qualquer função”, disse Pablo, em entrevista à SPFCTV. O atleta, saindo mais da área, tocou mais na bola e apareceu mais do que no clássico contra o ​Palmeiras (empate em 0 a 0), no qual ficou preso a uma posição e teve dificuldades para participar das ações ofensivas do time tricolor.

Em três partidas realizadas até aqui no Campeonato Paulista, o centroavante marcou um gol – foi na vitória por 2 a 0 contra o Água Santa, na estreia da equipe. Nesta segunda-feira, o São Paulo volta a campo ara enfrentar o Novorizontino, no Morumbi, a partir das 20h. Pablo estará, obviamente, entre os titulares. Resta saber exatamente a sua função dentro das quatro linhas.

