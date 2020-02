Palmeiras desiste de negociação com volante e mira jogador do Cruzeiro

O início desta quarta feira foi de muita frustração para o torcedor ​palmeirense. ​A novela envolvendo o atacante Rony, do Athletico, ganhou contornos surpreendentes e com final feliz para o clube paranaense, que decidiu após longas negociação com Palmeiras e Corinthians cobrir todas as ofertas pelo jogador e reintegrar o atleta ao plantel do rubro negro.

Com carências no elenco e buscando jogadores no mercado, o alviverde acabou no início da tarde de hoje abortando também a negociação pelo volante Léo Sena, de 24 anos, destaque do Goiás e que estava na mira do clube paulista. A desistência do clube paulista foi noticiada pelo jornalista Arthur Magalhães do Grupo Bandeirantes, que ainda destacou a tendência do jogador a partir de agora renovar com o Goiás, tendo em vista que o contrato do jogador acaba em dezembro deste ano.

Sendo assim e vendo as negociações fracassarem nas últimas horas, o Palmeiras agora deve procurar novos nomes no mercado para as posições de volante e atacante de lado para atender os pedidos do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Por outro lado, apesar de não conseguir concluir as negociações de Rony e Léo Sena, o Verdão passou a buscar a contratação de um goleiro. Com Jaílson em seu último ano de contrato e com Weverton com 32 anos, a diretoria do Verdão acredita que precisa de um goleiro para o futuro e está monitorando de perto a situação do goleiro Rafael, que tenta na Justiça uma rescisão com o Cruzeiro. A informação é do site ​globoesporte.com.

Athletico fica com o Rony até dia 16.

Ganha do Flamengo na super copa.

Recebe os 5 Milhões da CBF.

Vende o Rony e recebe mais 25 milhões do Palmeiras. pic.twitter.com/T5o6n4IwRA — MOSER (@FelipeMoser6) February 5, 2020

Com atrasos salariais em Minas Gerais e não satisfeito com a reserva em temporada que o clube celeste irá jogar a Série B do Brasileirão, o arqueiro de 30 anos irá buscar novos ares e o alviverde aguarda o desfrecho do litígio acompanhando com bons olhos a chance de avançar na contratação do goleiro de 30 anos que seria uma janela de oportunidade para o clube no mercado.