Palmeiras e Athletico dão fim à novela, e negociação por Rony tem martelo batido

​Agora é aguardar o anúncio oficial. Depois de muito vai e vem, Rony será confirmado como novo reforço do ​Palmeiras. A informação é do repórter Napoleão de Almeida, do ​Uol Esporte.





Desde o final do ano passado, o futuro do atleta se mostrava completamente indefinido. Corinthians e Palmeiras brigavam pela sua contratação, mas o Athletico-PR batia pé em cima de um valor desejado e não abria mão do mesmo. Recentemente, Furacão e o próprio jogador chegaram a celebrar um acordo para a renovação do vínculo. No entanto, o mesmo jamais foi assinado, e o clube voltou a trabalhar em cima de uma possível negociação, que agora se consuma.

Terminou a novela Rony! Acabei de confirmar a informação divulgada pelo @napoalmeida! Palmeiras e Athletico PR se acertaram hoje cedo. Como o clube paulista também já tem tudo certo com o staff do jogador, dá pra cravar que o atacante vai reforçar o Verdão. — Vinícius Bueno (@buenoreporter) February 20, 2020

Rony tem 24 anos e é aquele atacante de velocidade que atua pelos lados do campo. No ano passado, foi figura decisiva na conquista da Copa do Brasil, inclusive marcando o gol que fechou a vitória sobre o Internacional, na decisão em pleno Beira-Rio, por 2 a 1.