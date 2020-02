Palmeiras é condenado e terá que pagar multa significativa ao Procon; entenda o caso

​O ​Palmeiras sofreu um revés judicial importante envolvendo o Procon (Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor) e, por incrível que pareça, trata-se de um caso completamente alheio às polêmicas redes de proteção do Allianz Parque que geram enorme debate.

De acordo com a apuração do UOL Esportes, o clube foi condenado a pagar R$ 169.422,76 de multa ligada ao Procon-SP por ter omitido informações importantes relativas à alvarás de funcionamento e prevenção contra incêndio, durante a Festa Junina realizada no Allianz em 2017. A regulamentação prevê que estes documentos precisam ser apresentados integralmente à medida que o espaço (estádio) receber novos eventos, o que não aconteceu neste caso.