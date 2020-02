Palmeiras é pego de surpresa e Mattos busca acordo para levar titular de Luxa ao Reading-ING

Pedido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o​ Palmeiras anunciou na última terça-feira (25), a renovação de contrato com Raphael Veiga. O jogador, que no ano passado estava na lista de dispensa, deu a volta por cima e disputa com Lucas Lima a titularidade no meio-campo. Para o duelo diante do​ Santos, no sábado (29), Veiga pode ser mais uma vez titular.

Antes, o vínculo iria até dezembro de 2021, agora vai até o fim de 2023. De acordo com informações da página ​’Lunáticos pelo Palmeiras’, a renovação ocorreu por temor em perder o atleta. De acordo com o perfil, o diretor de futebol Alexandre Mattos, que agora está no Reading, da Inglaterra, teria interesse em levar o palmeirense.

Como o vínculo iria até 2021, Veiga poderia assinar um pré-contrato com outra equipe em dezembro. O atual valor de mercado é de 2,50 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais. No ano passado, com a camisa do Maior Campeão do Brasil, foram 25 jogos, com quatro gols e duas assistências.

Fim do treino por aqui! Jogadores começam a deixar o gramado rumo ao vestiário! Weverton, Raphael Veiga e Bruno Henrique são os únicos que seguem em campo. pic.twitter.com/Z1P9Ckb97P — Vinícius Bueno (@buenoreporter) 26 de fevereiro de 2020

O meia chegou ao Alviverde em 2017, após uma boa passagem pelo Coritiba. Ao todo, já foram 54 partidas e oito gol marcados, conquistando no começo da temporada o título da Florida Cup, ao vencer o New York FC, dos Estados Unidos, na final por 2 a 1. Outro time que o jogador se destacou foi o Athletico-PR, atuando em 48 jogos e tendo balançado as redes em oito oportunidades.

​Créditos da foto: Cesar Greco/Palmeiras