Palmeiras fará estreia do novo gramado sintético contra o Mirassol

O ​Palmeiras ainda não jogou em sua casa em 2020. O Allianz Parque estava passando por uma reforma no gramado, que agora conta com uma grama sintética. A primeira partida nesse novo estilo será no próximo domingo, contra o Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Muito se questionou ano passado sobre a vantagem que o Athletico Paranaense levava sobre seus adversários quando jogava em casa. O pioneiro da grama sintética no Basil teve um ótimo aproveitamento em seus aposentos no ano de 2019, uma vez que já estava acostumado com a velocidade e as condições do campo.

É comum jogadores dando entrevista pós-jogo reclamando do quanto a bola corre e de como o jogo muda totalmente com a diferença de velocidade. No entanto, ainda não tem nenhuma regra que proíba a implementação da grama sintética, então todo esse esquema faz parte da estratégia do clube curitibano. O Verdão, que sempre foi difícil de superar em São Paulo, agora terá essa vantagem ao seu favor.

Pouco se divulga na mídia… mas a grama do pré-olímpico era sintética sabiam?  — Rodrigo Linhares (@rod_linhares) February 10, 2020

Além disso, o tempo de manutenção da arena será reduzida. Ou seja, após eventos no Allianz Parque, até mesmo os de grande porte, o Palmeiras estará apto a jogar em no máximo 2 dias depois. Ano passado, o período de espera era longo e acabava prejudicando a agenda palmeirense.