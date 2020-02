Palmeiras prepara “bote” por medalhão e conta com trunfo para eventual negociação

​A presença do atacante Hulk em um dos camarotes do Allianz Parque na partida contra o Mirassol, no último domingo, deixou o torcedor do ​Palmeiras, no mínimo, com a sensação de que o jogador pode vir a vestir a camisa do clube. Só que a realidade não é bem essa. Ao menos por agora.

Muito embora Hulk seja torcedor declarado do Verdão, tirá-lo do futebol chinês ainda em 2020 é algo praticamente impossível. É bem verdade que, com o surto de coronavírus no país asiático, a direção palmeirense procurou estudar a situação do jogador, atualmente no Shangai SIPG, só que o salário anual de incríveis R$ 101 milhões inviabiliza uma negociação. Hulk, ao que se sabe, não está disposto a abrir mão desta quantia, até pelo fato de seu vínculo se encerrar em dezembro e, a partir daí, ficar livre para assinar com qualquer outra equipe.

Só uma informação, o julgamento fica por cada um. Os números do Goulart na China eram consideravelmente melhores que os do Hulk Mais gols por jogo

Mais assistências por jogo

Mais partidas disputadas E custava lá 1/3 do que o Hulk custa por mês — Palmeiras VK (@Palmeiras_VK) February 18, 2020

Sendo assim, a menos que ocorra uma interrupção definitiva das competições na China, colocar em prática o desejo de contratar o atacante é algo que deverá ficar para 2021. Segundo o ​Globoesporte.com, o Palmeiras tem um trunfo bastante importante, e ele atende pelo nome de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube. Ele foi treinador de Hulk nas divisões inferiores do vitória, transformando o então lateral em avante, e responsável pelo convite feito ao profissional para acompanhar o duelo do final de semana. Ou seja, o Verdão segue rondando o atleta para, possivelmente, tentar dar o “bote” no ano que vem. Mas, obviamente, uma adequação salarial precisará ocorrer, já que a instituição passa por reestruturação financeira, objetivando, já em 2020, reduzir em R$ 70 milhões os gastos com salários, direitos de imagem e encargos trabalhistas.

Para mais notícias do Palmeiras, clique ​aqui.