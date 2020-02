Palmeiras x Guarani | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

É em busca da terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista que o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira. Assim como aconteceu no final de semana, quando derrotou o Mirassol por 3 a 1, a equipe de Vanderlei Luxemburgo que ocupa a segunda colocação no Grupo B, tem a oportunidade te jogar no Allianz Parque. E, dessa vez, o adversário é o Guarani, líder da Chave C e que acumula quatro partidas de invencibilidade. O duelo vale pela sétima rodada do Estadual.

​Ficha técnica Palmeiras x Guarani​ ​Data 20/02/2020​ ​Hora 21h30min (horário de Brasília)​ ​Local Allianz Parque, em São Paulo​ ​Árbitro ​Vinicius Furlan ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Palmeiras ​Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique (Patrick de Paula), Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano. ​Guarani ​Jefferson Paulino; Pablo, Romércio, Bruno Silva e Bidu; Deivid, Lucas Abreu, Igor Henrique e Lucas Crispim; Júnior Todinho e Bruno Sávio.

O Verdão não poderá contar com os laterais Marcos Rocha e Mayke, ambos no departamento médico. Com isso, Luxa será obrigado a improvisar no lado direito do campo, possivelmente com a presença de Gabriel Menino. Já o meio-campista Patrick de Paula não teve lesão diagnostica e deve ficar à disposição do treinador. No Bugre, o atacante Rafael Costa tende a dar lugar a Bruno Sávio. Por sua vez, Júnior Todinho e Pablo, que deixaram o campo com dores no final de semana, não preocupam o técnico Thiago Carpini.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

PALMEIRAS​ GUARANI​ ​Palmeiras 0 x 0 São Paulo (26/01) ​Guarani 1 x 2 Santos (27/01) ​Palmeiras 4 x 0 Oeste (29/01) ​Mirassol 1 x 1 Guarani (30/01) ​Bragantino 2 x 1 Palmeiras (02/02) ​Guarani 2 x 1 Santo André (02/02) ​Ponte Preta 0 x 1 Palmeiras (08/02) ​Oeste 1 x 1 Guarani (07/02) ​Palmeiras 3 x 1 Mirassol (16/02) ​Guarani 1 x 1 Novorizontino (15/02)

Este é o penúltimo jogo do Palmeiras antes da estreia na Libertadores da América. Depois, ainda disputará o clássico diante do Santos.