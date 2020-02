Para segurar Talles Magno por mais tempo, diretoria do Vasco pensa em negociar defensor

​Talles Magno é uma das maiores revelações do Vasco dos últimos tempos. Com apenas 17 anos, o atacante já encantou o ​vascaíno na temporada passada e é uma das grandes esperanças do clube para atual temporada. Os planos têm sido atrapalhados por uma série de lesões que não permitem uma sequência dentro de campo, mas nada que afaste o interesse de grandes clubes europeus em seu futebol.

Juventus, Manchester United e Bayern de Munique estão monitorando o atleta e devem realizar propostas para contratá-lo muito em breve. A diretoria vascaína está muito ciente da situação e vem montando uma estratégia para ficar com o jogador por mais tempo. De acordo com o portal “​O Lance!”, o zagueiro Ricardo Graça vem sendo sondado por times do exterior e pode ser vendido na próxima janela de transferência.

Os diretores do Gigante da Colina entendem que a eventual negociação do jogador pode ajudar o clube a segurar Talles pelo menos até a próxima temporada, já que o Cruz-Maltino teria um certo alívio financeiro. A convocação para a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico valorizou o defensor ainda mais no mercado da bola. O atleta tem contrato com o Vascão até janeiro de 2021.

Time do Vasco pode ficar bem arrumado Fernando Miguel

Pikachu

Ricardo Graça

Leandro Castan

Alexandre

Andrey

Raul

Guarin

Benítez

Marrony

German Cano — Ricardinho !!! ♉️  (@_RicardinhoRJ) February 27, 2020

Com apenas 23 anos, Ricardo Graça é um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro. Canhoto e veloz, ele tem características que agradam clubes da Europa e seus representantes já sabem que seu caminho natural será atuar nos gramados do Velho Continente. Feliz no clube carioca, o defensor tem uma gratidão pelo Gigante da Colina e só pretende sair se a oferta for boa para todas as partes.