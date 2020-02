Participantes da Casa de Vidro do BBB20 são revelados | BBB

Participantes da Casa de Vidro do BBB20 são revelados nesta sexta-feira, 31

(Foto: Divulgação / TV Globo)





Na noite desta sexta-feira, 31, entre os intervalos da novela Amor de Mãe, a Rede Globo, divulgou informações sobre as quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, que irão habitar a Casa de Vidro do Big Brother Brasil 2020 (BBB20). A dinâmica garante duas vagas no reality para o homem e a mulher mais votados pelo público. Os novos concorrentes são Ivy, Renata, Caon e Daniel.

A Casa de Vidro ficará localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir deste sábado, 1°. Lá, dois homens e duas mulheres habitarão a moradia temporária na tentativa de conquistar o maior número de pessoas do Brasil e assim conseguir as duas vagas na casa do BBB20. Os mais votados pelo público garantirão a entrada oficial no reality, prevista para terça-feira, dia 4. A estrutura não contará com ex-participantes do BBB, como especularam internautas.

Perfil dos participantes

IVY

Ivy é uma modelo de 27 anos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela se declarou desinibida e super apegada a família. Ela é mãe de Luiz Miguel, de três anos e diz que a maternidade já a fez rever muitas de suas atitudes. Ela afirmou sempre falar o que pensa. Ivy começou a namorar há cerca de um mês.

RENATA

Vindo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a professora de educação física de 32 anos já chegou a trabalhar de babá e se declara bastante competitiva. Ela disse que dificilmente indiciária qualquer mulher para o paredão. Renata se mostrou aberta a possibilidade de conhecer alguém, “Não procuro conhecer ninguém, mas pode acontecer”.

CAON

O participante tem 26 anos e é natural de Linhares, no Espírito Santo. Compositor, ele já trabalhou com cantores como Luan Santana, Lucas Lucco, Dilsinho e Sorriso Maroto. Ele prometeu ser intenso, competitivo, verdadeiro e super focado.

DANIEL

Daniel é natural de Selbach no Rio Grande do Sul. Ele é ator e se diz apaixonado por arte, viajar e fazer trilhas. Atualmente Daniel mora em um hostel, onde troca sua estadia por trabalhos como recepcionista e bartender. Ele diz nunca ter namorado.