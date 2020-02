Participantes do BBB20 levam bronca da produção por atitudes causadas por “bebedeiras” | BBB

Brothers levam bronca por exagerarem durante festas (Foto: Reprodução/ UOL)





A direção do BBB20 reuniu, na tarde deste sábado,1°, todos os participantes do programa e os alertou sobre o comportamento durante festas na casa. Os confinados foram orientados pelo Big Boss a não beberem demais e a evitarem atitudes que, segundo produção, seriam “exageradas”. As informações são do portal Uol.

Durante comunicado, o Big Boss alertou quanto às atitudes causadas pelo excesso de bebida. “Alguns de vocês tem passado do ponto com a bebida. Festa é para se divertir. A bebida é com moderação. Se continuarem com esse comportamento, a bebida da festa vai sumir. Sigam a vida”, orientou.

Não é a primeira vez na história do BBB que a casa é enquadrada por conta de bebida. Acho justo pq se eles perdem a mão de fato a gente vai questionar a falta de controle da produção #BBB20 pic.twitter.com/IqRs7SJQng

— De Cara Pra Lua (@DeCaraPraLua) February 1, 2020

A bronca foi dada após a participante Flayslane ter cuspido na cara da sister Gizelly durante festa que ocorreu nesta madrugada. A cantora ainda teria tentado beijar outro participante, o modelo Guilherme, que reclamou da atitude. A hastag “FlayExpulsa” chegou a ser criada no twitter e a ficar entre os assuntos mais comentados da rede no Brasil.

Não é a primeira vez que participantes dessa edição protagonizam cenas “polêmicas” nas festas. Na última sexta-feira, 24, o participante Petrix Barbosa foi acusado pelo público de assediar a influencer Bianca Andrade. Em vídeo, o participante aparece segurando os seios da blogueira, que estava visivelmente embriagada no momento.