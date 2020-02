Paulinho treina no Corinthians e leva torcida alvinegra à loucura; futuro segue em aberto

​Nesta terça-feira (18), a torcida do ​Corinthians foi pega de surpresa ao ver um grande ídolo do clube voltando a vestir alvinegro. O volante Paulinho, que defendeu a equipe paulista entre os anos de 2010 e 2013, está em terras tupiniquins e vem utilizando as instalações do clube para manter o condicionamento físico, inclusive treinando no CT Joaquim Grava.

Apesar da euforia da Fiel e de funcionários alvinegros em torno do reencontro – não foram poucos os pedidos, em conversas informais, por seu retorno definitivo ao Parque São Jorge -, não se trata, ao menos por ora, de um movimento do clube pela repatriação do volante. Como noticia o ​Globoesporte, Paulinho tem contrato com o Guangzhou Evergrande até o final de 2023 e seus vencimentos na China estão muito acima do teto salarial do Corinthians.

OLHA O PAULINHO TREINANDO NO CT DO CORINTHIANS, VOLTA PAULINHOOOOOO — Xandelicia (@Xandydbaiano) February 18, 2020

O jogador de 31 anos está no Brasil devido ao surto de coronavírus no país asiático, que levou as entidades do futebol local a adiarem o início do calendário para o mês de março. A diretoria alvinegra monitora de perto a situação de Paulinho e de outros jogadores que atuam na China mas, por ora, a ordem interna é aguardar o desenrolar dos fatos.