Paulo Autuori surpreende nos bastidores e decreta saída de trio do Botafogo

Apesar do otimismo com relação a contratação de Yaya Touré, o ​Botafogo se atenta ao planejamento para o decorrer da temporada, tendo chegadas e saídas analisadas pela diretoria. Cabe ao técnico Paulo Autuori, contratado recentemente, oficializar as decisões aos mandatários do time carioca.

Com o aval do comandante, o Bota espera oficializar a saída de três nomes nos próximos dias. De acordo com o site ​’Globo Esporte’, o volante Gustavo Bochecha e os meias Leandrinho e Wenderson, não estão nos planos e devem sair. Atualmente com 35 atletas, o plano seria diminuir o plantel.

Desde 2017 no clube da Estrela Solitária, o contrato de Bochecha vai até dezembro de 2021. Ao todo, foram 54 jogos e apenas um gol marcado. Já Wenderson foi revelado na base e tem vínculo até maio de 2022, tendo disputado apenas seis partidas na equipe profissional. No Campeonato Brasileiro do ano passado, foram quatro jogos.

Bochecha e Leandrinho estão fora dos planos do Botafogo e devem ser negociados. Clube quer enxugar elenco e aliviar folha salarial. 🗞 @ge_botafogo. — Pedro Villa Nova (@_pedrovillanova) 27 de fevereiro de 2020

Outra baixa importante é Leandrinho. Emprestado ao Sport no ano passado, foram 28 jogos, com dois gols e três assistências, totalizando 1.628 minutos jogados. O vínculo com o Fogão vai somente até dezembro. Com isso, caso seja negociado, não voltará mais. Fernandes e Lucas Campos também foram liberados.