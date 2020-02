Pedido por Coudet, Inter renova com meio-campista alvo do Bahia; anúncio já foi oficializado

​Nos últimos dias, um dos nomes mais falados nos bastidores do Inter foi o de Aloísio, que atualmente joga no Guangzhou Evergrande, da China, e teria vontade voltar ao Brasil. Porém, em contato com o site ‘Revista Colorada’, o diretor-executivo de futebol, Rodrigo Caetano, descartou as tratativas.

“Este nome não nos interessa”, disse o dirigente. Além de Boi Bandido, outro nome especulado é o de Lucas Pratto, do River Plate. Informações de bastidores dão fala que o centroavante é o favorito de Eduardo Coudet, mas as tratativas não seriam simples, já que o artilheiro tem contrato vigente com a equipe argentina até junho de 2022.

Diante de possíveis contratações, a diretoria também define a manutenção de atletas importantes. De acordo com o site ​’Globo Esporte’, o time gaúcho acertou a renovação de contrato com o volante Juliano Fabro, um dos destaques da base e que é observado de perto por Coudet.

📰 Juliano Fabro renovou seu contrato com o Inter até 31 de dezembro deste ano! O jovem teve seus documentos assinados nessa sexta, logo após o término de seu antigo vínculo Vale lembrar que o Inter detém 100% dos direitos econômicos do atleta 🇲🇨 Boa sorte no Colorado, Fabro! pic.twitter.com/GOrMLxasu8 — Inter Magazine (@scintermagazine) 7 de fevereiro de 2020

O novo vínculo será até o fim do ano e foram assinados nesta sexta-feira (07), o anterior se encerrou na última quinta-feira (06). Com 100% dos direitos econômicos vinculados ao Saci, o meio-campista esteve recentemente na mira do Bahia, mas as tratativas não avançaram. Inscrito no Campeonato Gaúcho, Fabro ficou no banco de reservas no duelo diante do Ypiranga e deve ser relacionado para os próximos jogos.

Foto:​ Leonardo Fister/Inter