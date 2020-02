Pedro dá show e leva a nação ao delírio; veja o primeiro gol com a camisa o Fla

Na noite desta segunda-feira, em um jogo muito esperado pelo Campeonato Carioca, o Flamengo mede forças com o Resende, em duelo que acontece no estádio do Maracanã, novamente com um ótimo público presente. O duelo foi a estreia dos profissionais na temporada, já que até o momento o Rubro-negro tinha usado os jovens do sub-20 no Campeonato Carioca.

O Flamengo, mesmo com força total, não conseguiu furar o bloqueio do Resende na primeira etapa. Por conta disso, os times foram para o intervalo com o placar zerado. Mas, a segunda etapa foi tudo diferente, onde os dois times marcaram gols. O Mengão chegou ao gol de empate com Pedro. Veja o gol abaixo.

Primeiro gol de Pedro pelo Flamengo 🔴⚫️ pic.twitter.com/vr7XY9OPdI — Ronald Barcellos 🅙 (@Ronaldcamisa10) 4 de fevereiro de 2020

O jogo não teve a transmissão em nenhum canal de TV. O motivo é que o Rubro-negro não entrou em um acordo com a Rede Globo pelos direitos de transmissão da competição e, por conta disso, para acompanhar o jogo é necessário ver pelo rádio. Porém, o Flamengo fez a transmissão do áudio no seu canal no Youtube.

A noite foi uma oportunidade do torcedor do Flamengo ver em campo várias novidades. Uma das mais esperadas foi a entrada de Michael, jogador que foi contratado junto ao Goiás, sendo uma grnde esperança de gols para 2020. O jogador entrou no início da segunda etapa, onde o técnico Jorge Jesus sacou Diego para dar oportunidade ao jovem. Como já era esperado, a torcida fez a festa, já acreditando que ele tem todas as qualidades para ser um nome muito importante para o Fla ao longo da temporada.