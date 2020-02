Pênalti não marcado para o Fla revolta torcida Rubro-negra

Na manhã deste domingo, no estádio Mané Garrincha, o Flamengo foi a campo contra o Athletico Paranaense, em jogo válido pela decisão da Supercopa do Brasi. O jogo é até o momento, o mais esperado pelo Rubro-negro em 2020, onde o Fla deu mais importância até mesmo do que o Campeonato Carioca.

No segundo tempo, o lateral Filipe Luis partiu pra cima do adversário para entrar dentro da área e cruzar, porém, isso não aconteceu. O zagueiro do Furacão derrubou o jogador do Fla, mas foi marcado falta fora da área. Nas redes sociais. A torcida Rubro-negra se revoltou.

PÊNALTI CLARO, n marcado p Flamengo! — Ryan Thierry 🔴⚫🤙 (@RubroNegro_CRF7) February 16, 2020

O Flamengo teve o primeiro tempo muito bom. Com a pressão de sempre no setor defensivo do adversário, o Fla encontrou os espaços e colocou duas bolas nos fundos das redes. A jogada que prova a pressão do Rubro-negro carioca foi o segundo gol, onde Gabigol aproveitou o erro do defensor do Furacão para colocar a bola nos fundos das redes.

O jogo foi um grande teste físico para ambos os times. O motivo é que o jogo começou às 11h00, um horário onde a temperatura estava muito elevada. O jogo foi um encontro dos melhores times do futebol brasileiro em 2020. Enquanto o Flamengo foi campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, o time do estado do Paraná levou a Copa do Brasil, eliminando justamente o Rubro-negro carioca da competição.