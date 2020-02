Pepsico abre quase 100 vagas de emprego em diversos cargos no Brasil

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site oficial de vagas

No Brasil desde 1953, a Pepsico é líder em comidas e bebidas no país e opera no mercado através de marcas conhecidas pelos brasileiros, como: QUAKER ®, TODDY ®, TODDYNHO ®, ELMA CHIPS ®, TORCIDA ®, RUFFLES, DORITOS ®, CHEETOS ®, FANDANGOS ®, MABEL, GATORADE ®, KERO COCO ®, H2OH! ®, entre outros.

“No Brasil desde 1953, a PepsiCo se expandiu acompanhando o desenvolvimento do próprio país. Atualmente nossa operação em território nacional engloba mais de 100 filiais de vendas e centros de distribuição. Somando-se a isso o talento e capacitação de nossos mais de 13 mil funcionários, a PepsiCo é uma empresa inovadora e preparada para superar expectativas e atender às necessidades de um mercado complexo como o brasileiro. Um país onde o cenário de negócios é repleto de diversidades regionais, desafios logísticos e um potencial de expansão que faz da operação brasileira a sexta maior da companhia no mundo”- site oficial da Pepsico.

Recentemente, a Pepsico anunciou novas vagas de emprego. Confira!

Cargos disponíveis

Vendedor Reserva

Promotor de Vendas

Promotor de Vendas – PCD

Vendedor Externo

Auxiliar de Logística

Auxiliar de Logística – PCD

Auxiliar Operacional

Entregador Reserva

Requisitos

Ensino médio completo

CNH Categoria C, D ou E

Experiência com vendas

Benefícios

Assistência médica

Assistência odontológica

Participação nos Lucros ou Resultados

Previdência privada

Seguro de vida

Vale-refeição

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar acessando o link: https://www.vagas.com.br/empregos/pepsico?page=1