Peres não descarta nova chance a ‘gringo’ no Santos; presidente confirma busca no mercado

O Santos ainda não desistiu de reforçar o elenco do técnico português Jesualdo Ferreira. De olho no mercado da bola, o Alvinegro Praiano tem bem definida a posição que irá atrás de um novo nome. A diretoria também trabalha para definir o futuro de jogadores que estão ‘encostados‘ no clube. Nesta manhã, o presidente José Carlos Peres afirmou que não está descartada a possibilidade de um ‘gringo‘ reaparecer no time.

O mandatário, conforme relatado pela​ Gazeta Esportiva, revelou que está nas mãos de Jesualdo a volta de Bryan Ruiz ao time do Peixe. Apesar disso, o próprio presidente reconhece que as chances são pequenas. “É uma questão do próprio técnico. Se eu tivesse o poder, falaria para dar uma chance. Ele tem que voltar a jogar, tem que querer. É paradão, não conversa, não fala. Não sinto, infelizmente (vontade dele voltar a jogar)”“, disse Peres.

Em busca de uma rescisão contratual com o meio-campista costa-riquenho, a diretoria encontra dificuldades nas tratativas. O Santos não nega que deve dois meses de direito de imagem ao jogador, mas segue na bronca com a demora para resolver a ‘novela’.“Bryan Ruiz tem contrato por mais 10 meses, conversamos desde o ano passado pela rescisão. Jogadores hoje têm ao lado deles direitos que o trabalhador normal não tem. Trabalhador normal tem aviso prévio, 40% do fundo de garantia e substitui”, avaliou.

“Além dos 40%, aviso prévio e contrato até o fim. É um absurdo. Isso precisa ser corrigido no clube-empresa. É preciso ter os direitos da CLT. É impossível suportar isso”, adicionou o presidente, que lamentou a situação de Christian Cueva. O peruano se apresentou no Pachuca, do México, sem aval do Santos, que ainda espera ser indenizado.

“Cueva se apresentou no Pachuca, não havia motivo para isso. Como não ficou na lista do Campeonato Paulista, achou que deveria debandar. Existe uma legislação, foi sem avisar. FIFA decidiu dar o registro forçado, mas com o compromisso do Pachuca indenizar o clube. Existe uma multa de 100 milhões de euros, além do que pagaremos pelos direitos dele junto ao Krasnodar (Rússia)”, completou.

mermão o honda vai ganhar 30 mil dólares por mês e o yaya touré 200 mil no botafogo enquanto o bryan ruiz ganha 650 mil aqui no santos — Menino da Vila (@meninodaviIa) 20 de fevereiro de 2020

Alvo no mercado

Peres, segundo o​ site Globoesporte.com, revelou que o Alvinegro Praiano visa a chegada de um lateral-esquerdo e segue “tentando contratar nos mercados em que a janela ainda não fechou”. Em 2019, o titular com o argentino Jorge Sampaoli foi Jorge, que retornou de empréstimo ao Mônaco, da França.

Foto de capa: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação