Perfil do público que procura apartamentos para comprar em Salvador

Confira as vantagens de morar na capital e se você se encaixa em algum desses perfis

Brasil é um país que possui uma boa quantia de imóveis, seja em regiões com um clima mais frio, como na região Sul e Sudeste, quanto na região Norte e Nordeste que possui um clima mais quente, que chamam atenção de investidores brasileiros e estrangeiros, já que possuem grandes apartamentos à beira mar, como em Salvador por exemplo.

A cidade de Salvador, é a capital do Estado da Bahia, que fica às margens da baía de Todos os Santos. Com uma população de 2.872.347 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no ano de 2019. E possui um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 90 bilhões, que pode representar 4,3% do valor do país e ainda 36% do PIB da região Nordeste, além de possuir um PIB maior do que outros países como, Bolívia ou Paraguai. Salvador está entre as cidades mais procuradas do país para se comprar imóveis, ocupando o sétimo lugar.

Os principais investidores no setor de compras de imóveis em na Capital tem como, a própria população da Bahia que vem de outras cidades para Salvador, empresários que são outras regiões do território brasileiro e também os estrangeiros. Este setor deve continuar em expansão aos longos dos próximos anos, pois tem recebido muitos investimentos, e todos os indícios apontam que os tempos difíceis de crises do setor imobiliário acabaram para Salvador. E segundo a pesquisa da Associação para o Desenvolvimento Turístico e Imobiliário do Brasil mostrou que 91% da população de decisão do país planejam comprar ou até mesmo construir imóveis em 2020, e a cidade de Salvador está entre as regiões de investimento, em pelo menos 30%. E quem pensa em investir em locais de Salvador, tem como ótimas opções as áreas do Litoral Norte, pois possui um fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Salvador, e outros locais que são muito procurados para investimento também, como por exemplo, Trancoso, Arraial d’Ajuda e Porto Seguro.

Como Salvador tem se tornado mais favorável, muitos dos futuros moradores da cidade têm como objetivo comprar imóveis na costa, já que é um local mais tranquilo, e sempre está dentro dos locais mais procurados nas temporadas, esse investimento vale apena para moradia ou para gerar uma renda extra, o que mais tem é quem procure por apartamentos para comprar em Salvador.

A cidade não é escolhida apenas por ter uma beleza exuberante, mas também é por que possui uma ótima qualidade de vida, com um ritmo mais tranquilo no dia a dia. E com isso a capital baiana está atraindo pessoas de outras grandes capitais, como por exemplo São Paulo que é uma cidade muito movimentada, e Rio de Janeiro que tem muitos picos de agitação, mas alguns anos atrás eram as principais cidades como referência para viver e trabalhar no Brasil.

Perfil dos compradores:

Os brasileiros estão a comprando seus imóveis cada vez mais cedo hoje em dia, portanto, os compradores de imóveis possuem dos 28 a 35 anos, bem diferente já que a vinte anos atrás a população que ia em busca da aquisição de um imóvel possuía no mínimo 30 anos de idade.

O que está no topo da lista das prioridades com relação aos imóveis, é uma boa localização. Mesmo que tenham que optar por um espaço menor os compradores não tem problema, desde que isso signifique menos locomoção da moradia para os afazeres do dia a dia, já que todos possuem uma rotina corrida e cheia de tarefas.

Pesquisas do Datafolha apontam que mais de 75% dos novos clientes imobiliários possuem grau de escolaridade alto, como por exemplo, possuem mestrado e doutorado, além de cursos especializastes, metade desse público é solteiro, e mais de 50% tem pelo menos um filho como dependente, e mais de 40% deles ganham entre 9 a 12 mil reais por mês, sendo proveniente de duas formas de renda. Mas continuam comprando bens e imóveis financiados, porém optam por coberturas à venda em Salvador, que são imóveis mais luxuosos.

Já os outros compradores podem ser separados em basicamente dois perfis de grupos, os de solteiros e de casais:

O grupo dos solteiros, são geralmente formados por adultos que decidem sair da casa dos pais. Este grupo busca imóveis mais pequenos, com praticidades na rotina, que seja mais próximo de do trabalho e também que seja perto do centro da cidade, com fácil acesso aos meios de transporte, comércio com bares e pubs, além de serviços. Além de áreas comuns, como piscina, academia e espaços de lazer.

Já o grupo dos casais, que não possuem filhos estão buscando cada vez mais espaço para iniciar uma vida a dois, a busca deste perfil é por uma área privativa menor com equipamentos que se ajustam com as necessidades de rotina da vida a dois. Normalmente esse público prefere alugar um imóvel ao invés de comprar. Além desses casais tradicionais, há os casais que tem algum animal de estimação, este perfil busca um local onde seu bichinho seja bem recebido e tenha espaço apropriado para os pets dos moradores se exercitarem e brincarem, além de receberem cuidados especiais, além de outras áreas comuns para receber os amigos e familiares, já que esse costuma ser um hobby de casais recentes.

A demanda no mercado está cada vez mais variada e em expansão, existem imóveis para todos os gostos e necessidades. Além de ser um ótimo momento para investir em imóveis, tanto para quem quer comprar ou alugar, e até mesmo para quer vender imóveis.

Gostou do artigo? Então compartilhe em suas redes socias, para que seus amigos possam identificar em qual grupo de compradores de imóveis eles se encaixariam para morar em Salvador!