Perto de estreia na Libertadores, Diniz define planejamento do São Paulo para as próximas partidas

​O São Paulo está perto de estrear na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2020. Com o fim das disputas prévias da competição, o Tricolor tem o seu jogo de estreia no torneio mais importante do continente no dia 5 de março, fora de casa, contra o Deportivo Binacional-PER. Antes deste duelo, o clube do Morumbi terá uma partida pelo Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta.

Para este jogo, que ocorrerá no próximo domingo (1), o técnico Fernando Diniz definiu o planejamento a ser executado pelo clube. Segundo a informação do site ​UOL Esporte, a intenção do comandante é não poupar atletas visando a estreia na competição continental. Ou seja, o Tricolor deverá ter força máxima na partida contra a Ponte.

Como o jogo em território peruano será na quinta-feira (5), o São Paulo deverá viajar para a Bolívia ainda na terça-feira (3). Esta parada no país vizinho será feita para que o grupo não sofra com os efeitos da altitude no Peru. O jogo contra o Deportivo Binacional acontecerá no Estádio Guillermo Briceño Rosamedina, na cidade de Juliaca-PER, que fica a uma altitude de cerca de 3.825 metros acima do mar.

será que o Diniz vai calar a boca de todo mundo e ganhar título com o São Paulo — coutinhoˢᵖᶠᶜ (@breninspfc) February 22, 2020

Ainda segundo o UOL Esporte, o clube irá trabalhar na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, que não tem níveis de altitude tão altos, mas que ajudarão na adaptação dos jogadores. Portanto, a equipe do São Paulo que entrará em campo contra a Ponte Preta, no estádio do Morumbi, a partir das 16h (horário de Brasília) do próximo domingo (1), deverá ser o mesmo time que vai dar o primeiro passo rumo ao tetra da América.​