Petrix é intimado pela Polícia Civil e deve deixar casa do BBB20 após acusações de assédio | BBB

Nas redes sociais, fãs do BBB20 apontaram pelo menos três acusações contra o ginasta. O primeiro aconteceu com Bianca Andrade, a Boca Rosa (Foto: Reprodução/Rede Globo)





O participante Petrix Barbosa do BBB20 foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) e deve deixar o programa até sexta-feira, 7, para depor na delegacia. Ele é investigado após diversas acusações de assédio do público do reality show e deverá prestar esclarecimentos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), em Jacarepaguá. As informações são do Hugo Gloss.

O inquérito foi aberto na última sexta-feira, 31. “Nenhum assédio será tolerado”, afirma Juliana Emerique, diretora-geral da DEAM.

ACUSAÇÕES

Um dos casos apontados por fãs do programa ocorreu na festa do dia 24 de janeiro. Petrix Barbosa foi acusado pelo público de assediar a blogueira Bianca Andrade, pegando em seus seios enquanto estava bêbada.

Em outra situação, internautas apontaram desrespeito ao ver o ginasta esfregar as partes íntimas na cabeça da participante Flayslane, que estava bêbada após uma festa do dia 30 de janeiro.