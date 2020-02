Pia convoca Seleção Brasileira Feminina para primeiros desafios de 2020; veja lista

​Na tarde desta terça-feira (18), na sede da Confederação Brasileira de Futebol situada no Rio de Janeiro, Pia Sundhage divulgou sua primeira convocação oficial de 2020, ano em que os holofotes estarão ainda mais voltados à ​Seleção Brasileira Feminina, por conta dos Jogos Olímpicos programados para o mês de julho.

A lista traz as 23 jogadoras que defenderão a Canarinho no Torneio Internacional da França, de caráter amistoso que será disputado entre os dias 3 e 11 de março, nas cidades de C alais e Valenciennes. Trata-se de um teste valioso para a equipe verde e amarela, já que seleções de primeiro escalão participarão da competição, como Canadá, Holanda e França, responsável pela eliminação da Seleção nas oitavas da ​Copa do Mundo de 2019 .

Além do Torneio Internacional da França, a Seleção disputará dois amistosos em abril, contra Costa Rica e Estados Unidos. A CBF ainda busca acertar a realização de outros amistosos, na data FIFA de junho, contra a seleção do Japão.

Confira as convocadas:

Goleiras

Aline Reis

Bárbara

Natascha

Defensoras

Letícia Santos

Daiane

Érika

Rafaelle

Bruna Benites

Tayla

Tamires

Jucinara

Meio-campistas

Thaísa

Formiga

Luana

Andressinha

Debinha

Andressa Alves

Duda

Aline Milene

Atacantes

Bia Zaneratto

Cristiane

Geyse

Marta

Ludmila