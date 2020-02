PIS/PASEP: Caixa libera grana do abono salarial; Veja quem pode a até R$1.045

Dinheiro no bolso! Os trabalhadores nascidos entre os meses de janeiro e junho ou com final de inscrição entre 6 e 9 vão receber a mais das quantias referente ao abono PIS/Pasep em 2020. O aumento segue o valor reajustado no salário mínimo.

Vale destacar que o valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Quem trabalhou o ano inteiro recebe um salário mínimo. Segundo o cronograma liberado pelo Governo Federal, a liberação do 8º lote vai acontecer nesta quinta-feira (13), tanto para empresas privadas (PIS) quanto para servidores públicos (Pasep). O valor máximo pode chegar a R$ 1.045.

Calendário de saques

Mês de Nascimento e Data de Saque:

Julho – 25/07/2019

Agosto – 15/08/2019

Setembro – 19/09/2019

Outubro – 17/10/2019

Novembro – 14/11/2019

Dezembro – 12/12-2019

Janeiro e Fevereiro – 16/01/2020

Março e Abril – 13/02/2020

Maio e Junho – 19/03/2020

Calendário por dígito

Dígito Final 0: Saques em 25/07/2019

Dígito Final 1: Saques em 15/08/2019

Dígito Final 2: Saques em 19/09/2019

Dígito Final 3: Saques em 17/10/2019

Dígito Final 4: Saques em 14/11/2019

Dígito Final 5: Saques em 16/01/2020

Dígito Final 6 e 7: Saques em 13/02/2020

Dígito Final 8 e 9: Saques em 19/03/2020

Saiba onde fazer o saque

Funcionários de empresa privada, com Cartão Cidadão e senha cadastrada: o saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa ou em lotéricas;

Não tem o Cartão Cidadão? O saque é feito em uma agência da Caixa, com documento de identificação

É correntista individual da Caixa? O abono é depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$ 1 e movimentação

É servidor público? O saque é feito nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação. Servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone do BB: 0800 729 0001.

Veja também: Dinheiro na conta! Governo libera FGTS e PIS em quatro modalidades em fevereiro