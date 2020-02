PIS/PASEP: Veja como sacar até R$1.045 antes do Carnaval

O Governo Federal, com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, realiza o pagamento do 8º lote do abono salarial do PIS/PASEP. Os contemplados, que podem sacar antes do carnaval, são os trabalhadores de empresas privadas, que nasceram entre março e abril, e também os servidores públicos com inscrições terminadas em 6 e 7.

Vale lembrar que os saques poderão ser feitos até 30 de março. Por isso, é necessário ficar atento ao prazo. O valor depositado ao beneficiário é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base, neste caso, o ano de 2018. Quem trabalhou o ano inteiro recebe o valor cheio, R$1.045.

No ano passado, o valor pago foi de R$998. O valor a ser pago será sempre o salário mínimo vigente no momento do saque feito pelo trabalhador. Em janeiro, com a primeira alteração do valor do salário mínimo, o valor foi de R$1.039.

Vale lembrar que além do PIS, aposentadorias, seguros-desemprego, entre outros benefícios, também tomam com base de pagamento o salário em vigor. Com a alteração da quantia, uma boa parte de seguridades também passam por reajustes.

Os trabalhadores que nasceram entre março e junho terão direito aos pagamentos de até R$1.045, uma vez que os lotes dos aniversariantes dos meses citados foram liberados a partir de 13 de fevereiro, a data já conta com o novo valor em vigor. O mesmo vale para servidores com inscrições terminadas de 6 a 9.

Quem tem direito ao saque do abono?

o trabalhador que exerceu profissão com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018;

o trabalhador que ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês;

quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; e

a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente no sistema do governo.

Para saber se tem direito ao abono salarial, será necessário fazer a consulta das seguintes maneiras:

PIS (trabalhador de empresa privada):

no Aplicativo Caixa Trabalhador

no site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”

pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos)

Calendário de saques

Mês de Nascimento e Data de Saque:

Julho – 25/07/2019

Agosto – 15/08/2019

Setembro – 19/09/2019

Outubro – 17/10/2019

Novembro – 14/11/2019

Dezembro – 12/12-2019

Janeiro e Fevereiro – 16/01/2020

Março e Abril – 13/02/2020

Maio e Junho – 19/03/2020

Calendário por dígito

Dígito Final 0: Saques em 25/07/2019

Dígito Final 1: Saques em 15/08/2019

Dígito Final 2: Saques em 19/09/2019

Dígito Final 3: Saques em 17/10/2019

Dígito Final 4: Saques em 14/11/2019

Dígito Final 5: Saques em 16/01/2020

Dígito Final 6 e 7: Saques em 13/02/2020

Dígito Final 8 e 9: Saques em 19/03/2020

Saiba onde fazer o saque

Funcionários de empresa privada, com Cartão Cidadão e senha cadastrada: o saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa ou em lotéricas;

Não tem o Cartão Cidadão? O saque é feito em uma agência da Caixa, com documento de identificação

É correntista individual da Caixa? O abono é depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$ 1 e movimentação

É servidor público? O saque é feito nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação. Servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone do BB: 0800 729 0001.

