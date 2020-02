Polêmico, Jorge Jesus dá declaração forte contra a arbitragem e tira onda do Flu

​ O Flamengo está garantindo na final da Taça Guanabara. Em um grande jogo contra o Fluminense, o ​Mengão venceu por 3 a 2 e eliminou o rival. Os gols flamenguistas foram marcados por Bruno Henrique, Gabigol e Filipe Luís. O time fez um ótimo primeiro tempo, mas tirou o pé na etapa complementar e viu o Flu diminuir o placar. Jorge Jesus reclamou bastante do posicionamento da equipe em lances decisivos.

Na saída do gramado, Bruno Henrique comemorou bastante o resultado e lembrou que o Rubro-Negro pode comemorar três títulos neste primeiro semestre (Carioca, Supercopa do Brasil e Sul-Americana).

“Feliz mais uma vez de marcar num clássico. Valeu o apelido de “Rei dos clássicos”. Estamos de parabéns. Fizemos um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo faltou a mesma pegada. A equipe do Fluminense voltou de uma maneira diferente, mas conseguimos ir para a final, que era importante. O Flamengo está em mais uma final. A gente veio para o ano de 2020 da mesma forma de 2019. Para conquistar todos os títulos possíveis. Em menos de um mês podemos conquistar três campeonatos. Vamos passo a passo que este ano promete”, disse o craque.

Durante entrevista coletiva, Jorge Jesus elogiou a atuação do Flamengo e disse que o árbitro ajudou o Fluminense a entrar no jogo. Ainda durante a resposta, o Mister tirou onda do Tricolor e disse que o Fla está “em outro patamar”.





“Foi um grande jogo, o Flamengo durante 1h foi uma equipe de alto nível, com os dias que tem de trabalho. Esse foi nosso terceiro jogo, do Fluminense foi a oitava. Depois o árbitro quis que o Fluminense entrasse no jogo. A equipe do Fluminense na minha opinião está muito melhor do que o ano passado. Para nosso adversário era importante, ir para a final, ganhar o título. Nós estamos em outro patamar, nossos títulos são outros”, completou.