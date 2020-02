População neopolitana reclamava sempre de disparos de arma de fogo no local, que amedrontava as pessoas

Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), apreendeu nessa sexta-feira, 7, uma arma de fogo e drogas na cidade de Neópolis, região do Baixo São Francisco.

A guarnição recebeu ligações informando que numa rua próximo ao campo de Neópolis, estava ocorrendo um intenso tráfico de drogas, além de disparos de arma de fogo amedrontando a população. Com a chegada da guarnição, os suspeitos fugiram pela beira do rio, local com bastante lama e terreno acidentado, mas foram alcançados.

Um dos suspeitos caiu, se lesionou e foi encaminhado ao hospital. Outros três suspeitos foram alcançados e com eles foram encontrados oito papelotes de cocaína e quatro trouxas de maconha. Um dos homens levou a guarnição a um local onde estavam escondidas mais duas barras de maconha, com um revólver com três munições intactas e três deflagradas, uma motocicleta de cor preta, placa QKV 0469, utilizada para entrega de entorpecentes.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Assessoria da Polícia Militar de Sergipe